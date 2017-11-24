ارتفاع عدد شهداء مسجد الروضة بشمال سيناء إلى 155 شهيد

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حادث بشع تعرضت له شمال سيناء اليوم الجمعة، حيث قام عدد من العناصر الإرهابية بإراقة دماء أعداد كبير من المواطنين أثناء أدائهم الصلاة داخل المسجد، وقد كشف شهود عيان أن مجموعة من العناصر قد هجموا على المسجد أثناء أداء المسلمين لصلاة الجمعة اليوم وقاموا بتفجير عبوة ناسفة في محيط المسجد بينما أشعل عدد منهم العديد من السيارات المملوكة للأهالي كما قاموا بإغلاق الطرق و المنافذ والمداخل التابعة إلى هذه القرية حيث يصعب الوصول إليها.

جاء في تصريحات بعض المواقع الإخبارية أن أعداد الشهداء في هذا الحادث الأليم الذي قد شهدته سيناء اليوم قد وصل إلى 155 شهيد هذا بخلاف سقوط عشرات المصابين، كما ورد أن قوات الأمن قد دفعت بالعديد من سيارات الإسعاف إلى محيط المكان فور وقوع الانفجار لنقل الضحايا الذين قد وصل عددهم بالعشرات إلى مستشفيات المدينة إلا أن العناصر الإرهابية قد استهدفت المسعفين وقامت بإطلاق وابل من النيران عليهم من أجل منعهم وتهديدهم من نقل الضحايا أو تقديم يد المساعدة لهم، كما ورد أنه قد صدرت الأوامر بإغلاق الطرق من قبل الجهات الأمنية حتى يتمكنوا من إحكام القبضة على العناصر الإرهابية الذين فروا من موقع الحادث فور إنتهاء خطتهم.

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جدير بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أقام منذ قليل اجتماع رسمي حضره العديد من الوزراء والمسؤولين من أجل أن يتم الوقوف على تفاصيل هذا الحادث الذي قد وقع في مسجد الروضة الموجود في مدينة العريش بشمال سيناء ودراسة الخطة الأمنية المقررة لهذا الحادث من أجل القبض على مرتكبي حادث سيناء قبل أن يتمكنوا من الفرار من محيط المكان أو البلاد.

من جهة أخرى، أدان البابا تواضروس هذا الحادث البشع حيث قال أن مصر تلفظ الإرهاب بسماحتاه، بينما أدان ايضًا شيخ الأزهر هذا الحادث الأليم قائلاً: “الإرهاب يريد إحباط عزيمة المصريين لكننا سندحره”.