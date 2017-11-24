الأنصاري: تم ضرب النار على سيارات الإسعاف خلال نقلهم المصابين في انفجار المسجد

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قال أحمد الأنصاري رئيس دائرة الاسعاف ان الارهابيين قاموا باستهداف سيارات الإسعاف بينما كانت تنقل الجرحى في انفجار مسجد العريش خلال صلاة الجمعة في قرية الروضة شمال سيناء قائلة ان “سيارات الاسعاف قد استهدفت خلال عملية الإخلاء، وقال رئيس سيارة الإسعاف في مكالمة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن اطلاق النار على سيارات الإسعاف تسبب في عرقلة حركة المسعفين ولكن دفعت بكميات إضافية ودخلت موقع المسجد من اتجاهات أخرى ، من المفيد أن عمليات الإجلاء تتم من أجل الجرحى الآن ولم تتعامل مع جثث الضحايا حتى هذه اللحظة.

وقال أحد السكان المحليين الذين كان أقاربهم في مكان الحادث لوكالة رويترز العالمية : “كانوا يطلقون النار على الناس وهم يغادرون المسجد”. “كانوا يطلقون النار على سيارات الإسعاف أيضا”.

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وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية صور الضحايا والدماء المغطاة بطانيات داخل مسجد الروضة في بئر العبد، غرب مدينة العريش، افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان 115 شخصا على الاقل قتلوا وجرح 120 اخرون، ونقل الجرحى إلى مستشفى بئر العبد بالقرب من المنطقة. ولا تزال 12 سيارة إسعاف تقوم بإجلاء بقية المصابين.

والجدير بالذكر ان وسائل الاعلام الرسمية صرحت ان 115 شخصا على الأقل قتلوا خلال اليوم الجمعة عندما فتح مسلحون اسلاميون قنبلة واطلقوا النار على أشخاص كانوا يحضرون الصلاة في مسجد في شمال سيناء المضطرب، ومن جهة اخرى فلن تعلن اى جماعة مسئوليتها عن الهجوم حتى الان، الا ان داعش الارهابية كانت الأكثر فتكا حتى الان فى المنطقة حيث اشتبكت قوات الأمن المصرية منذ ثلاث سنوات مع حركة داعش التي قتلت مئات من رجال الشرطة والجنود.

وقالت قناة “العربية” الإخبارية وبعض المصادر المحلية إن بعض المصلين كانوا من الصوفية الذين يعتبرهم المتشددون مثل “الدولة الإسلامية” مرتدين لأنهم يكرهون القديسين والمزارات التي تعتبر الإسلاميين بمثابة وثنية، وقد قال التلفزيون ان الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للقوات المسلحة الذي يعتبر نفسه حصنا ضد المسلحين الإسلاميين في المنطقة عقد اجتماعا أمنيا طارئا بعد الهجوم مباشرة.

واستهدف المسلحون في الغالب قوات الأمن في هجماتهم منذ إراقة الدماء في سيناء سوءا بعد عام 2013 عندما قاد السيسي، الذي كان قائدا للقوات المسلحة، الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين.

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