ارتفاع عدد ضحايا حادث مسجد الروضة في شمال سيناء إلى 155 شهيدا و120 مصاب

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قامت عدد من المصادر الرسمية بالبلاد بالإعلان أن عدد الشهداء الذين خلفهم حادث تفجير مسجد الروضة في شمال سيناء والذي قد وقع في منطقة بئر العبد التابعة إلى العريش قد ارتفع من جدي، حيث أفادت الأنباء أن الحادث قد أسفر حتى الآن عن 115 شهيد بخلا إصابة 120 شهيد أخرين.

ورد في تصريحات شهود العيان أن هناك عدد من العناصر الإجرامية الإرهابية قد هجموا على المصلين اليوم الجمعة أثناء أدائهم للصلاة وقاموا بتفجير المسجد بالمصلين باستخدام عبوات ناسفة وقد عملوا على عدم إغاثة الضحايا والناجين من القتل عن طريق حرق سيارات الأهالي وإغلاق الطرق حتى يصعب الوصول إليهم.

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صرح بعض رجال الإسعاف أنه قد قام العناصر الإرهابية بإطلاق النيران عليهم أثناء نقلهم لجثث الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، وأنه يستمر حتى الآن حوالي 12 سيارة إسعاف في نقل الضحايا من أجل أن يتلقى المصابون منهم الإسعافات اللازمة بعد أن تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات، كما تم نقل معظم المصابين إلى كلاً من مستشفيات بئر العبد والعريش وجاري نقل الباقين.

من جهة أخرى، ورد أن القائم بأعمال رئيس الوزراء يتابع الأحداث والتطورات التي قد تحدث في سيناء أول بأول كما تم تنكيس الاعلام بالبلاد ورفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات استعدادًا لمزيد من الهجمات الإرهابية، كما جاء أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا موسعًا على غرار هذا الحادق مع اللجنة الأمنية المسؤولة عن البلاد.

جاء أن الاجتماع الرئاسي قد حضره كلاً من وزراء الدفاع والداخلية بالإضافة إلى رئيس المخابرات الحربية ورئيس المخابرات العامة، وقد جري في هذا الاجتماع بحث تطورات حادث مسجد الروضة والخطة الأمنية التي وضعت من أجل القبض على هذه العناصر الإرهابية قبل مغادرتهم لمحيط المكان.

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