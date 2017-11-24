عاجل: انفجار ثاني مسجد فى سيناء اليوم الجمعة

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ورد أنه قد خرجت قناة إكسترا نيوز منذ قليل في نبأ عاجل تم نشره على شاشتها مفاده أنه قد وقع انفجار ثاني في محافظة سيناء وكان مستهدف فيه المسلمين أثناء تأديتهم الصلاة، لتوالي الأحداث الإرهابية الإجرامية اليوم وسط بركة من الدماء غرق بها مسجد الروضة في صلاة الجمعة اليوم.

جاء أنه قد وقع منذ قليل حادثة إرهابية إجرامي جديد في العريش بعد أن سقط العشرات من المصلين في صلاة الجمعة اليوم أثناء أدائهم فرضهم في مسجد الروضة ليأتي الحادث الثاني اليوم والذي قد وقع منذ قليل بين صفوف المصلين في مسجد الميدان الذي يوجد في العريش ايضًا.

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بعد أن سقط أعداد كبيرة بين صفوف المصلين اليوم في قرية الروضة ومازال أعداد المصابين يرتفع حتى الآن والشهداء طبقًا التصريحات الأمنية وأقوال شهود العيان قامت قناة إكسترا نيوز بالإعلان في خبر عاجل لها أنه قد سمع دوي قوي منذ قليل وتحديدًا أثناء صلاة العصر وقد أعلن شهود العيان أنه كان بسبب انفجار جديد وقع مسجد فى منطقة الميدان بمدينة العريش، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن أعداد المصابين أو الضحايا أو أى تفاصيل عن هذا الحادث الجديد.

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