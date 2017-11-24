السيسي يقوم بعقد اجتماع عاجل من أجل مناقشة انفجار مسجد الروضة

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جاء وفقا لعدد من القنوات الإعلامية الرسمية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بعقد اجتماعا عاجلا مع اللجنة الأمنية لمناقشة تداعيات تفجير مسجد العريش، وقد تم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في البلاد

ومن الجدير بالذكر أن الإرهابي المجهول قد قام بزرع عبوة ناسفة وكان ذلك بالقرب من مسجد في العريش، مما أسفر عن إصابة 200 مدنيا، وجاء ذلك وفقا لأكثر من جهة رسمية حكومية وإعلامية ومن أهمها وزارة الصحة المصرية

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وقد قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس خدمة الإسعاف، إنه بعد الحادث مباشرة تم تجهيز حوالي 50 سيارة إسعاف، ولكنه صرح ايضا ان الارهابيين الذي كانوا في المكان قاموا باطلاق النار على سيارات الإسعاف التي تقوم بنقل المصابين من المسجد الى المستشفى، لكن مع تدخل قوات الأمن فقد تم تمشيط المكان الذي حدث فيه الانفجار، حيث توسع التمشيط ليشمل كل المناطق المحيطة وذلك كان من اجل القبض على الارهابيين في المنطقة والسيطرة على الحادث.

ومن جانبه فقد صرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن الجرحى قد تم نقلهم إلى مستشفى العريش العام والمستشفى المركزي في بئر العبد، مؤكدين على وجود درجة عالية جدا من الاستعداد لجميع المستشفيات في المحافظة، وايضا قامت مستشفى الإسماعيلية العام، قنطرة غرب باستقبال الجرحى والمصابين، وأشار مجاهد الى انه سوف يقوم بارسال فريقا طبيا من مختلف التخصصات الطبية من العاصمة الى مختلف المستشفيات فى المقاطعة.

والجدير بالذكر ان عدد الشهداء في ارتفاع بسبب صعوبة الإصابات حيث وصل الى حوالي 200 شهيد واكثر من 130 مصاب، ولم تعلن اي منظمة ارهابية مسؤليتها عن الوضع حتى هذه اللحظة، لكن من المعروف ان تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي قد قام باستهداف جمهورية مصر العربية في خلال الثلاثة سنوات الماضية، حيث استهدف الشعب المصري سواء مدنيين او عسكرييين.

وقد قام كلا من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصري ومفتي الجمهورية ومعهم الكنيسة القبطية الارثوذكسية بادنة هذا الحادث الإرهابي وتقدموا بخالص العزاء لأسر الشهداء وقد دعوا من أجل المصابين، وقاموا بدعوة الشعب المصري الى التعاون من اجل القضاء على هذا الإرهاب الوحشي.

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