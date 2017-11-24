شهود عيان يكشفون عن تفاصيل حادث مسجد الروضة الذي وقع فى شمال سيناء

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بعد الحادث الإرهابي الذي قد غرق فيه أبناء محافظة سيناء اليوم الجمعة وتحديدًا أثناء صلاة الجمعة والذي قد قام فيه عدد من العناصر الإرهابية بالهجوم على مسجد الروضة الذي يوجد في منطقة الروضة في شمال سيناء وقاموا بتفجير عبوة ناسفة مما ترتب علي هذا سقوط أعداد كبيرة من المصابين والشهداء قامت النيابة العامة بسماع أقوال الشهود العيان لهذا الحادث الأليم.

جاء في تصريحات الشهود العيان أنه بالنسبة إلى حادث مسجد الروضة أنه في البداية قام عدد من المسلحين بالوقوف أمام المسجد في انتظار المصلين حتى ينتهوا من أداء صلاتهم، وقد صرح بعض الشهود أن المسلحين كانوا 6 مسلحين وكانوا يقفون أمام المسجد متأهبين خروج المصلين وفور خروجهم قاموا بإطلاق النار عليهم في البداية مما تسبب في سقوط عدد منهم.

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كما ورد في بعض التصريحات أنه قد تم إطلاق الأعيرة النارية بشكل مكثف بعد إنفجار العبوة الناسفة عند خروج المصلين من المسجد حيث ظل إطلاق النيران مستمر لفترة عليهم دون استثناء، وبينما كانوا يطلق الإرهابيين النيران كانوا يرددون عبارة: “اقتلوا الكفار.. أقتلوا الخوارج”.

كما جاء في بعض تصريحات الشهود العيان، أن إطلاق النيران قد استمر حوالي 20 دقيقة متواصلة على المصليين داخل مسجد الروضة حيث كانوا يتناثرون ويتساقطون على الأرض بينما كانت الدماء تغطي أرجاء المكان، وبعد أن أنهى الإرهابيين مهامهم قاموا باستقلال أربع سيارات دفع رباعي وانطلقوا بهم هاربين من محيط المكان قبل عثور رجال الأمن عليهم.

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أو ارتفاع عدد ضحايا حادث مسجد الروضة في شمال سيناء إلى 155 شهيدا و120 مصاب

من جهة أخرى، مازالت التصريحات المتتالية من قبل المسؤولين ووزارة الصحة تعلن عن زيادة أعداد القتلى والجرحى من المواطنين والتى تزداد حتى الآن كما أعلن رجال الإسعاف عن استمرارهم في نقل الضحايا وسط الضغوطات التي قد حرص الإرهابيين على وضعهم بها بعد أن قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم حتى لا يتمكنوا من إنقاذ الجرحى ونقل الشهداء للمستشفيات.