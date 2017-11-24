العريش وسيناء يتصدرون تويتر ووصول عدد الشهداء 235 شهيد حتى الان

Advertisements

وأفاد عدد من المراسلين في الحادث على التلفزيون المصري أن عدد الشهداء وصل إلى 235 شخصا على الأقل وقد أصيب حوالي أكثر من 200 بجروح في تفجير مسجد في العريش في شمال سيناء، وقد ذكرت وسائل الاعلام المصرية ان عشرات القتلى والجرحى قتلوا في انفجار وقع بالقرب من مسجد في شمال سيناء حيث انفجرت خلال صلاة الجمعة.

وذكر عدد من مصادر صحفية ان عدد ضحايا التفجير قد يتجاوز 235 قتيل وجريح بينما تم ذهاب أكثر من 50 سيارة اسعاف الى مكان الحادث لنقل المصابين، وقد قال شهود عيان ان الإرهابيين قد قاموا بإطلاق الرصاص على سيارات الاسعاف الذاهبة الى موقع الحدث.

Advertisements

وقد قال عدد من شهود العيان إن مسلحين مجهولين قد قاموا بتفجير عبوة ناسفة في واحد من مسجد في قرية الروضة شرق مدينة العريش حيث أدى الانفجار إلى مقتل وجرح عدد من المصلين وأطلقوا نيران النيران باتجاهه، وقد قالوا ان عدد القتلى غير معروف حتى الان لكنه كان كبيرا، واضاف ان الانفجار ادى الى اضرار كبيرة بالمسجد وسقوط بعض محتوياته، وقال عدد من شهود العيان إن الإرهابيين قد أشعلوا النار في سيارات السكان ثم قطعوا الطريق المؤدية إلى القرية، وسرعان ما أغلقت قوات الأمن الطريق بين العريش وقنتارا.

ومن جهة اخرى فقد تم نشر هاشتاج “العريش” وسيناء” وقد قاموا يتصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر وذلك بعد أن استيقظت مدينة العريش صباح اليوم على تفجير قنبلة في محيط مسجد في القرية من الروضة، حيث تم تفجير عبوة ناسفة حول المسجد أثناء الصلاة، مما ادى الى قتل وجرح عدد من المصلين وإتلاف المسجد.

وقد اضاف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العالمي تويتر أقوالهم واستياءه لهذا الحادث الوحشي، حيث صرح العديد من الشباب بانهم يقوموا بإدانة هذه الجريمة الإرهابية في مسجد الروضة في العريش، حيث قال أحدهم “نحن ندين الجريمة الإرهابية في مسجد الروضة في العريش”، والجدير بالذكر اننه حتى الان لم تقوم اي جماعة ارهابية بإعلان مسؤوليتها عن هذا الحادث الشنيع.

إقرأ ايضا السيسي يقوم بعقد اجتماع عاجل من أجل مناقشة انفجار مسجد الروضة