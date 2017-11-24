ارتفاع عدد ضحايا مسجد الروضة في سيناء إلى 109 مصاب 235 شهيد

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خرجت بعض التصريحات منذ قليل عن وجود ارتفاع جديد في أعداد القتلى والمصابين بين صفوف ضحايا حادث مسجد الروضة والذي قد وقع ظهر اليوم في العريش، حيث كشفت التصريحات الصادرة من قبل شهود العيان أن أعداد الإرهابيين الذين قد تسببوا في وقوع هذا الحادث قد كانوا 6 أشخاص ملثمين وكانوا يقفون أمام المسجد في انتظار المصلين حتى ينتهوا من أداء صلاتهم ويخرجوا.

جاء في التصريحات أن الإرهابيين قد أمطروا المصليين بوابل من الأعيرة النارية المكثفة فور خروجهم من أداء صلاة الجمعة اليوم في مسجد الروضة وتحديدًا بعد تفجير العبوة الناسفة في المكان، حتي يتمكنوا من قتل أكبر عدد منهم، وقد استمر وابل الأعيرة النارية حوالي 20 دقيقة طبقا لأقوال شهود العيان قبل أن يستقل الإرهابيين 4 عربات دفع رباعي ويغادرون المكان.

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أو عاجل: انفجار ثاني مسجد فى سيناء اليوم الجمعة

كشفت مصادر رسمية منذ قليل أنه بالنسبة إلى عدد الشهداء الذين قد لقوا حتفهم جراء هذا الهجوم الغاشم في مسجد الروضة قد ارتفعوا حتى الآن بشكل كبير داخل كلاً من مستشفيات بئر العبد بالعريش حيث أكدوا أنهم قد وصل إلى 235 شهيدا بينما بلغ عدد المصابين حوالي 109.

من جهة أخرى، قد أعلنت رئاسة الجمهورية بعد هذا الحادث الذي وقع في شمال سيناء أنه سوف يتم الحداد على الشهداء لمدة 3 أيام، كما تم تنكيس الأعلام بالبلاد، وقد قام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماع أمني مصغر حضره عدد من القيادات الأمنية والوزراء للوقوف على تفاصيل هذا الحادث والأسباب المتعلقة به والكشف عن الخطة الأمنية المتعلقة به من أجل القبض على العناصر الإرهابية قبل تركهم محيط المكان.

من جهة أخرى، خرجت العديد من الإدانات اليوم على هذا الحادث من قبل رؤساء الدول العربية والأجنبية بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والمشهورة والبابا تواضروس وشيخ الأزهر والمسؤولين حيث رفضوا جميعا جميع أعمال الإرهاب والعنف ومصرين على القضاء عليه في جميع صوره.