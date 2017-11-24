شاهد بالصور تجمهر المصريين والزحام على جميع المحال اليوم في الجمعة البيضاء

Advertisements

في ظل الارتفاع الهائل لأسعار جميع السلع الأساسية والهامة في حياة الأشخاص يبحث جميع المصريين والعالم بأكمله على وجود التخفيضات على جميع السلع، وذلك لأنه يتم تقديم جميع السلع في الكثير من المحال التجارية الهامة والعالمية ووجود جميع التخفيضات عليها بشكل مستمر، وأيضاً يتم البحث وراء تلك السلع التي تقدم ومن أهمها الأجهزة الكهربائية التي ارتفعت أسعارها كثيراً في الآونة الأخيرة، وأيضاً الملابس في فصل الشتاء فهي من أكثر الأشياء التي ترتفع أسعارها كثيراً في هذا الوقت من العام لذلك يتم البحث وراء التخفيضات المنتشرة في جميع المحال التجارية وخاصة يوم الجمعة البيضاء.

وفي صباح اليوم الجمعة شهدت جميع المراكز التجارية داخل محافظتي القاهرة والجيزة والعديد من المحافظات الأخرى، ووجد إقبالاً كثير من جميع المواطنين وخاصة على جميع المحال التجارية التي تقوم ببيع الملابس، وذلك حتى يستفيدون من جميع العروض والخصومات الخاصة بيوم الجمعة البيضاء، وهي من أهم الأيام التي يتم تقديم فيها جميع السلع الأساسية والتي يحتاج إليها جميع المصريين والعالم بأكمله، وأيضاً يوجد تخفيضات على جميع الأحذية والشنط والكثير من السلع الأساسية التي يريد اقتنائها جميع الأشخاص في الكثير من المحافظات وتقديمها بالمحلات التي تقدم الماركت العالمية.

Advertisements

اقرأ أيضاً.. أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 24/11/2017.. سعر اللحوم والدواجن الآن بالأسواق المصرية

وقامت جميع المحال التجارية بطرح التخفيضات الخاصة بالسلع المختلفة وتصل إلى حوالي 70%، وهذا وجد الإقبال الكثيف على جميع الفروع الخاصة بالماركات العالمية داخل المراكز التجارية ويوجد إقبال كثير لجميع المواطنين، وتوقف جميع المواطنين الذين يريدون الشراء في صفوف أنتظاراً لدورهم في الدخول، وأن التخفيضات الخاصة بالجمعة البيضاء نجحت كتيراً في جذب انتباه جميع الأشخاص إلى الشراء بشكل مبالغ فيه، وأنه يتم البحث وراء الماركات العالمية التي تقدم تخفيضات ملموسة وهذا ما لفت المواطنين للشراء بشكل دائم ومستمر طوال اليوم التي تقدم فيه التخفيضات.