نقيب أطباء كفر الشيخ: تفاجأت بأن النقيب “مصطفى بدوى” على صلة قرابة بى بعد ان استشهد بين يدى

Advertisements

صرح الدكتور “عمرو أبو سمرة”، نقيب أطباء كفر الشيخ، إن الأطباء حاولوا جاهدين أن ينقذوا الضابط الشهيد النقيب “مصطفى سمير بدوي”، الذي استشهد مساء أمس، على يد شاب بادر بأطلاق النار عليه أثناء فحص سيارته في شارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ لمدة ساعة ونصف لكن سرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب اختراق الرصاصة لأحد شرايين القلب الرئيسية.

وقال “ابو سمرة”، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، ” الساعة تقترب من التاسعة مساء، أجلس أنا وعدد من الأطباء في مكتب الدكتور محمود طلحة، مدير المستشفى نتناقش عن أحوال المستشفى، أقتحم مجلسنا أحد موظفي المستشفى ليخبر الدكتور محمود بأن هناك أحد الضباط مصاباً بطلق ناري بالعمليات.

Advertisements

وأشار قائلاً: ” قمت منتفضاً من مجلسي ولا أدري لماذا؟، وأخبرت الدكتور محمود بأنني ذاهب إلى العمليات حتى أساعد طبيب التخدير في إنقاذ المصاب، هرعت سريعا إلى العمليات، دخلت إلى الغرفة لأجد شاباً عشرينيا ينام على طاولة العمليات، ملامحه لا تبدو لي واضحة بسبب كثرة الدماء التي تغطي وجهه ولكنني وجدت فيه أبنى الذي توفي منذ ما يقرب من عام وكان في سن هذا الشاب المصاب”.

وأضاف نقيب الأطباء قائلاً: “بينما ارتدي قفاز الجراحة أصدرت أمراً لنائب التخدير، بأن ركب الأنبوبة ويبدأ إنعاش القلب، وقام مسرعاً بتركيب الأنبوبة، ساعة ونصف من المحاولات المرهقة و المضنية في إحياء نفس أمرنا الله بإحيائها، نفس قد اغتالها غدرا شاب متهور همجي، سدد له طلق لتستقر أسفل الترقوة اليسرى بعد ان اخترقت شريانا رئيسيا من شرايين القلب ومعها تم اغتيال كل مشاعر الإنسانية”.

وختم “أبو سمرة”، حديثه قائلاً: “خرجت مكتئبا، حزينا، وجلست على الكرسي خائر القوى، فوجدت اللواء سمير بدوي ابن عمتي وصديق الطفولة والصبا، سألني عن أخبار المصاب، فقلت له لقد انتهى كل شيء، انهار الرجل واندهشت لانهياره فسألته لماذا تبكي هكذا؟ من هذا الشاب؟، فأجابني إنه ولدي مصطفى، اجتاحت المفاجأة جسدي ودخلت في نوبة بكاء شديد، رحمك الله أيها الشهيد وجعل مثواك الجنة وجعل قبرك روضة من رياض الجنة والهمنا الصبر والسلوان”.

وكانت قد هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف الضابط وهو في يعانى من حالة سيئة للغاية قبل أن يفارق الحياة بمستشفى كفر الشيخ العام.