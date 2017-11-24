بوتين يرسل تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب حادث مسجد الروضة

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قام مجلس الكرملين الروسي بالإعلان عن أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين قد قام بإرسال برقية تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد قام بإرسال هذه البرقية على خلفية التفجيرات التي حدثت في أحد مساجد قرية الروضة في مدينة العريش والتي تسببت في مقتل حوالي 235 شهيد غير الاصابات حتى هذه اللحظة.

والجدير بالذكر أنه قد جاء في نص البرقية التي أرسلها فلاديمير بوتين إلى عبد الفتاح السيس ان ما حدث من قتل لعدد من الأشخاص الأبرياء في أثناء الصلاة يعد عمل صادم جدا من حيث القساوة، وقد أكمل تصريحه قائلا بأن روسيا تؤكد دائما أن الإرهابيين يكونو مجردين من كل مفاهيم القيم ومفاهيم الأخلاق ومفاهيم الإنسانية، وقد قام بالتأكيد في نهاية حديثه ان الادارة الروسية في موسكو على أتم استعداد في ان تزيد التعاون مع الإدارة المصرية القاهرة من اجل ان تتم محاربة الإرهاب.

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ومن جهة أخرى فقد أعربت جامعة الدول العربية ومعها كلا من اليمن والعراق وفلسطين ولبنان ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان عن أنهم يدينون بشدة هذا الحادث الإرهابي الذي قد قام باستهداف العشرات من المصلين في أحد المساجد بقرية الروضة التي تقع في مركز بئر العبد الواقع في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

ومن جهة أخرى فقد أدانت دمشق بأشد العبارات ما قامت مجموعات إرهابية به حيث تم تفجير ضد مصلين في أحد المساجد بسيناء، وقد تم التأكيد من قبل الإدارة السورية عن أهمية تضافر كل الجهود من أجل مواجهة الإرهاب الذي يقوم باستهداف الحاضر والمستقبل في جميع دول ومناطق الأمة العربية.

والجدير بالذكر ان عدد الضحايا الناتج عن هذا العمل الإرهابي الوحشي قد وصل إلى 235 شهيد حتى هذه اللحظة وتمت إصابة ما يزيد عن 109 من الجرحى المصابين بإصابات بالغة، وقد تم النقل الى عدة مستشفيات قريبة من الحادث من خلال 50 سيارة إسعاف، ويذكر انه حتى الان لم تقم أي جماعة إرهابية بإعلان مسؤوليتها عن هذا الحادث الارهابي.

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