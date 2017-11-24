كلمة الرئيس السيسي بعد حادث العريش الإرهابي

Advertisements

بعد مرور ساعات علي حادث العريش، خرج الرئيس السيسي علي شاشات التليفزيون بكلمة قال فيها: أيها الشعب الأبي الكريم اسمحوا لي أن أتوجه لكم جميعا بالعزاء، لكافة الشعب المصري وأيضا أسر الضحايا في سيناء، وأسأل الله أن يشفي المصابين، تم إعلان حالة الحداد في مصر حزنا علي هذا الحادث الأليم، الذي يهدف إلي تدمير صلابتنا وتحطيم أنفسنا ويهدف أيضا إلي التشكيك فى قدرتنا، وأننا قادرون علي القبض علي هؤلاء الإرهابيين الذين سوف ينالون أشد عقاب.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن هذا الحادث الإرهابي لا يزيدنا إلي صلابة وقوة ويدفع من إرادتنا إلي الأمام ، ونحن نتصدي ونكافح ونحارب الإرهاب ولا ولن يزيدنا إلي إصرار علي الوحدة الوطنية.

Advertisements

وأكمل حديثه قائلا: أن القوات المسلحة سوف تقوم بالثأر لشهداء هذا الحادث الإرهابي وأيضا قواتنا قادرة علي إستعادة الأمن والأمان إلي البلاد خلال الفترة القادمة، وهذا هو ردنا علي مثل هذه الحوادث الإرهابية، ” وأن ما يحدث في سيناء هو إنعكاس للمجهود الذى يبذلها رجال قواتنا المسلحة في مكافحة الإرهاب، الذي نقوم بمحاربته “لوحدنا” بالنيابة عن العالم كله وكل هذه الحوادث تتم لكي نوقف محاربتنا لهم، وأكد الرئيس أننا صامدون وسنستمر وسنتصدى، ويكرر كلمتها ويقول” أنا بقول للمصريين لازم تكونوا متأكدين من إنكم داخلين معركة من أنبل وأشرف المعارك وإن شاء الله ربنا ينصرنا عليهم وأنا بقول علشان تتأكدوا إن ربنا لا يمكن أبدا إنه يخذل أهل الخير، ولا يدعم أهل الخير ، ويهزم أهل الشر والتدمير والخراب”.

وكرر الرئيس عبد الفتاح السيسي عزاءه مرة أخرى لأسر الشهداء وتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وكرر مرة ثانية أنه كل هذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا قوة، وسنواجه هذا الإرهاب بكل قوة وعزم وكرر تحيا مصر… تحيا مصر… تحيا مصر.

وهذا الحادث الإرهابي جاء نتيجة استهداف جماعة إرهابية لمواطنين داخل مسجد الروضة في منطقة غرب العريش، وقد أسفر الحادث عن مقتل 235 شهيد، 109 مصاب وتم نقلهم إلي المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي الإسعافات الأولية لهم.

اقرأ أيضا: العريش وسيناء يتصدرون تويتر ووصول عدد الشهداء 235 شهيد حتى الان.