السيسي يصدر توجيهات أمنية موسعة في شمال ووسط سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية

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تم التأكيد من قبل عدد من المصادر الرسمية في الإدارة المصرية ، أن هناك توجيهات صارمة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وقد تم توجيه هذه التوجيهات إلى الفريق أول صدقى صبحى، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وايضا هو وزير الدفاع والإنتاج الحربى في مصر ، بأن يقوم بالتنسيق مع السيد وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية اللواء مجدى عبد الغفار، وذلك من اجل ان يتم ايام عدد من العمليات العسكرية والعمليات الأمنية الموسعة، وسوف تقام هذه العمليات فى كلا من منطقة شمال سيناء ومنطقة وسط سيناء، وستكون تلك العمليات الامنية من اجل ان تتم ملاحقة اي من العناصر الإرهابية التى قد شاركت فى حادث مسجد الروضة الوحشي الذي تم في مدينة بئر العبد التابعة للعريش الواقع في شمال سيناء.

والجدير بالذكر انه قد تم الكشف من قبل هذه المصادر أن العمليات التى تجرى بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، سوف يقوم بالمشاركة فيها القوات الجوية المصرية، وأيضا معها كل قوات إنفاذ القانون في مصر وهذه القوات تتكون من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية، وسوف يتم هذا الامر بتنسيق كامل ومباشر مع كل الأجهزة المعنية بالمعلومات والبيانات، سوف يكون هذا الامر تحت إشراف كامل من قبل القيادة العامة الموجودة في القوات المسلحة المصرية.

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ومن جهة اخرى فان هذه المصادر، كان قد أكدت من قبل فى عدد من التصريحات السابقة بأن القيادة العامة الموجودة في القوات المسلحة المصرية، تقوم برصد ما يتم من تطورات في الامر بشكل لحظى، وقد تم التصريح ايضا بانه كان هناك تمشيط كامل للمكان من قبل القوات الجوية المصرية، وايضا من قبل قوات إنفاذ القانون، وقد تم هذه التمشيط لكل المناطق في شمال سيناء، حيث ان طائرات الأباتشي التابع للقوات المصرية والطائرات بدون طيار تقوم برصد المنطقة، وقد تم إجراء عمليات مسح شاملة، وقد اسفر عن هذه الخطوات الأمنية استهداف عدد من سيارات الدفع الرباعي الخاصة بالعناصر الإرهابية، وقد تم قتل عدد لا يقل عن 15 إرهابيا.

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