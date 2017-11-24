عاجل .. السيسى : مصر تحارب الارهاب نيابة عن العالم أجمع ولن يقدر أهل الشر عن كسر إرادتنا

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توجه الرئيس السيسى فى خطابه منذ قليل بخالص العزاء إلى أسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله ، وأشار إلى إعلان حالة الحداد فى مصر .

وأكد على أن الحادث الجبان والخسيس يهدف الى تحطيم معنوياتنا وتدمير صلابة شعبنا والتشكيك فى قدرتنا

وهو ما يزيدنا صلابة وقوة وإرادة حتى نقف ونتصدى ونحارب الإرهاب .

وأضاف ان القوات المسلحة ستقوم بـالثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة وخلال فترة قليلة سنرد على هذا العمل الإرهابى بقوة غاشمة .

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وأشار إلى أن ما يحدث من عمليات إرهابية ما هو الا سعى وإنعكاس حقيقى للجهود التي نقوم بها لمواجهة الارهاب الذى نحاربه بمفردنا نيابة عن العالم أجمع، ولذلك فهم يحاولون إيقافنا عن ما نحاول التصدي له إيقافنا عن جهودنا وتحطيم إرادتنا لإيقاف المخطط الإجرامي الرهيب لتدمير المنطقة بشكل كامل.

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وأكد الرئيس السيسى فى خطابة منذ قليل على ضرورة الوقوف أمام هؤلاء الشرذمة وسنظل صامدينوسنتصدى وسنستمر ، فهذا العمل لم يزيدنا الا اصرارا ومعركتنا هى انبل واشرف معركة أمام مواجهة الشر واهله وفى مواجهة الاعمال الخسيسة وترويع الامنيين .

والله دائما سيظل بجانب أهل الخير و ينصرهم ويكون إلى جوارهم حتى تحقيق ما يريدون .