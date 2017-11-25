تهريب المكالمات الدولية السلاح السري لسيطرة الارهابيين علي مصر

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ساهم التطور التكنولوجي في دخوله في كافة مجالات الحياة مما جعل المكالمات الصوتية في أقصي الشرق مسموعة في نفس اللحظة في أدنى الغرب، واعتمد بعض الأشخاص هذه التكنولوجيا في الحصول علي لقمة العيش وإن كانت بطريقة غير مشروعة، وذلك ماحدث عند القبض علي شبكة التجسس التركية في مصر.

وتعتبر المكالمات الدولية مصدر للعملة الأجنبية للدول ذات الدخل المنخفض واعتبرها الخارجون عن القانون إحدى الوسائل لتحقيق الأرباح بسهولة دون الحاجة إلى بذل مجهود كبير، ففي الدول النامية ظهر بكثرة العصابات التي تسرق المكالمات الدولية مقابل مليارات الدولارات بسبب ارسال واستقبال هذه المكالمات لصالحها.

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وفي نفس الوقت الذي تبذل فيه شركات المحمول بمصر العديد من المحاولات للحصول علي ترخيص يمكنها من إدارة عملية تمرير المكالمات الدولية من خلال شبكتها دون الحاجة إلى بوابة الشركة المصرية للاتصالات، تضبط الدولة شبكة إجرامية لتهريب المكالمات التي تمثل تهديد قوي علي عائدات الشركة وشركات المحمول في مصر.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات المزود الوحيد لبوابة تمرير المكالمات الدولية والتي توفر لها عائدات بنسبة 10% من إيراداتها سنويا الذي يقدر بحوالي مليار جنيه من خلال اعتمادها علي التعامل مع شركات المحمول الثلاثة بمصر وخاصة بعد توقيع المصرية للاتصالات تمديد عقد العمل بالاتفاقية من سبتمبر 2017 حتى عام 2022 مقابل أرباح قيمتها 12 مليار جنيه.

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات أنه في الفترة الأخيرة قام تمرير المكالمات الدولية قد انعكس سلبا علي إيرادات الشركة حيث قدرت خسائر الشركة بنحو مليار جنيه مضيفا أنها تعتبر من أكبر المشكلات التي تواجهها الشركة في الوقت الراهن خاصة مع وجود عصابات التهريب التي تستولي علي المكالمات أثناء دخولها المجال المصري وتحولها إلى محيط مختلف مستخدمة مجموعة من سلسلة أرقام محلية بهدف الاتصال بأرقام عاملة في البلاد.

وأشار المصدر بأن جماعات التهريب قد تعترض المكالمات أثناء خروج المكالمة من المشغل المحلي مقابل تحويل العملة الصعبة لهم وذلك يحقق لهم أرباحا مرتفعة للغاية في حين تعاني المصرية للإتصالات والحكومة من خسارة عائدات هذه المكالمات.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية والجهات المسئولة عن الأمن القومي تتعاون في ضبط عصابات تهريب المكالمات بسبب تأثيرها علي الأمن القومي للبلاد.

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