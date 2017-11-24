وزير الصحة يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات سيناء والقاهرة الكبرى وباقي الجمهورية

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان عقد غرفة الطوارئ والأزمات في المكتب العام للوزارة برئاسة وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية الدكتور أحمد عماد الدين راضي لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي الوحشي تفجير مسجد الروضة وذلك ما تم في العريش اليوم، وقد قدم وزير الصحة والسكان تعازيه العميقة لأسر الضحايا الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي، مؤكدين أن هذه الأعمال الإجرامية لن تثني الدولة عن جهودها لمكافحة الإرهاب الأسود.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد ان المصابين نقلوا إلى مستشفيات بئر السبع والعريش العام والإسماعيلية العامة، وقد أضاف مجاهد أنه تم تجهيز 150 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث واستخدامها في إجلاء الجرحى إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء بالقاهرة مشيرا إلى وجود 9 أطقم طبية متكونة من موظفين طبيين من استشاريين من مختلف تخصصات مثل الجراحة العامة والأوعية الدموية وجراحة الأعصاب والتخدير والأشعة وعلم الأمراض والقلب والصدر والرعاية المكثفة والطوارئ في مستشفيات دار الشفا ومعهد ناصر.

Advertisements

وأشار مجاهد إلى أن مستشفى ناصر قد تلقى 5 مرضى أصيبوا بجروح طفيفة في أماكن مختلفة من الجسم و 3 منهم في غرف العمليات، واشار الى ان هناك 1060 كيس دم و 759 كيس بلازما و 70 سريرا داخليا و 10 أسرة للرعاية المركزة، وقال مجاهد ان مستشفى دار الشفاء استقبل ستة من الجرحى الذين أصيبوا بجراح طلقات نارية فى أماكن مختلفة فى الجسم، وأشار إلى أن هناك 200 كيس دم وبلازما، و 25 سريرا داخليا، و 6 أسرة للرعاية المركزة، و 6 عمليات لاستقبال المصابين.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الدفع بفرق الانتشار السريع في محافظة شمال سيناء، التي تتألف من الأطباء والممرضات في جميع التخصصات، كما تم دفع فرق دعم أخرى من محافظتي الإسماعيلية والشرقية، وصرح مجاهد عن وجود وجود 12 ألفا و 878 كيسا من الدم من فصائل مختلفة كمخزون استراتيجي في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن درجة الاستعداد لأقصى درجة في مستشفيات الإحالة في جميع المحافظات التي تقع في جميع التخصصات الطبية أساتذة الجامعات والاستشاريين وكذلك التمريض تم إجلاء 100 سرير رعاية مركزة في القاهرة الكبرى و في محافظة سيناء المجاورة، مؤكدا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات وفيرة.

إقرأ ايضا السيسي يصدر توجيهات أمنية موسعة في شمال ووسط سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية