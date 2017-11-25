عاجل.. القوات المسلحة المصرية تدمر عربات الإرهابيين الذين قاموا بتنفيذ تفجير مسجد الروضة بالعريش

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في ظل التوجيهات والتوصيات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الإرهاب وأخذ ثأر المدنيين التي تم قتلهم أمس في صلاة الجمعة، تم تقديم بيان خاص للقوات المسلحة المصرية وخاصة القوات الجوية منذ قليل وأنه تم تمشيط المنطقة الذي حدث فيها الحادث الإرهابي والعديد من الأماكن المختلفة بشمال سيناء، وتم التأكيد على نجاح القوات الجوية في ملاحقة عربات المسلحين الإرهابيين وتدميرها بالكامل وتصفيتهم داخل هذه العربات في محيط منطقة الحادث، ويتم البحث حالياً عن الكثير من العناصر الإرهابية الذين يقومون يختبئون داخل الخنادق والجبال.

والجدير بالذكر أيضاً أن الكثير من المصادر أشارت إلى أن الطيران الجوي قام باستهداف الأعداد الكبيرة من البؤر الإرهابية والإجرامية، وأيضاً تم الكشف عن وجود العديد من المخازن التي تحتوي على الأسلحة الخاصة والذخائر التي يستخدمها العناصر التكفيرية والإرهابية في عملياتهم الإرهابية، ويتم أيضاً البحث وراء جميع الإرهابيين المنتشرين في شمال سيناء وقتلهم والتخلص منهم لأنهم يقومون بقتل الأبرياء الآمنين، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أثناء خطابه للشعب على أن مصر والقوات المسلحة والشرطة سوف تحارب الإرهاب وتقضي عليه بشكل نهائي.

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يذكر أنه أيضاً يأتي هذا في إطار الملاحقات الدائمة لمنابع وبؤر الإرهاب داخل شمال سيناء من قبل القوات المسلحة والشرطة المصرية، وتم التأكيد على أن المصريين الذين يعيشون داخل سيناء يقومون بمحاربة الإرهاب مع الجيش والشرطة وهذا للقضاء على الإرهابيين الذين يقتلونهم غدراً، ويتم التأكيد على أن مصر تقف أمام الإرهاب كسد منيع بالنيابة عن العالم بأكمله.

ووجدت العديد من التقارير الإعلامية التي أشارت أن القوات التي تختص بإنقاذ القانون داخل سيناء قامت بالتعاون مع القوات الجوية والقوات المسلحة بتمشيط المنطقة التي وقع فيها الحادث الإرهابي الأليم، وأيضاً ذلك من أجل البحث عن باقي العناصر الإرهابية والإجرامية الذين فروا هاربين أثناء عملية القصف التي شنتها القوات الجوية المصرية، وتم التأكيد على أنه يتم أخذ ثأر كل من توفوا في هذا الحادث الأليم.

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