أخبار الطقس اليوم السبت 25/11/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر من قبل هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم السبت على أغلب الأنحاء من البلاد طقس مائل للدفء في ساعات النهار على أن تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس مائل للبرودة في أول ساعات الليل ثم يتغير ويصبح بارد في آخر ساعاته.

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تقل الرؤية الصباحية فى الساعات الأولى من اليوم بسبب الشبورة المائية وذلك سوف يكون على أغلب المناطق من شمال البلاد كما جاء أنه سوف تمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد وأنه سوف تتكاثر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة خلال اليوم على كلاً من شمال البلاد بالإضافة إلى شمال الصعيد.

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أكد الأرصاد الجوية على أنه سوف يصاحبها خلال النهار سقوط الأمطار وذلك على السواحل الشمالية، كما يتوقع أن تمتد خلال اليوم إلى كلاً من مناطق الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة القاهرة، وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية شرقية خفيفة ثم يتغير ويصبح معتدلة.

أما فيما يخص حالة البحر المتوسط فقد جاء أنه يتوقع أن تكون خفيفة ثم تتغير خلال اليوم وتصبح معتدلة كما جاء أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة، وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن حالة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية على كلا البحرين بحيث تكون شمالية غربية.

وقد جاء في تصريحات خبراء هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة خلال اليوم السبت على محافظات ومدن مصر، فهي كالتالي:

القاهرة 14 22

بلطيم 13 22

سيوة 11 21

وسط الدلتا 14 21

الإسكندرية 13 21

بورسعيد 15 21

مطروح 12 20

السلوم 09 20

دمياط 15 21

الإسماعيلية 10 22

السويس 12 22

العريش 08 22

رفح 08 21

رأس سدر 11 22

طابا 13 21

كاترين 04 18

نخل 04 19

نويبع 16 23

الطور 15 23

مرسى علم 16 24

سوهاج 10 24

أسوان 11 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 25

الفيوم 10 22

أسيوط 09 22

بنى سويف 10 22

المنيا 09 22

أبوسمبل 11 24

قنا 10 25

الأقصر 10 25

ابو رماد 17 26

راس حدربة 18 24

الوادى الجديد 13 23

شلاتين 16 27

حلايب 19 24.