القوات المسلحة تعلن عن الصفعة الأولي لمنفذين تفجير مسجد الروضة

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ورد أن المتحدث العسكري الرسمي للبلاد، العقيد تامر الرفاعي، قد أعلن في بيان رسمي له عن تفاصيل الصفعة الأولي للقوات المسلحة التي قد وجهتها ضد العناصر الإرهابية الغاشمة التي تسببت يوم امس في تفجير مسجد الروضة، والتي أتت من ملاحقة أفراد القوات المسلحة للعناصر الإرهابية والتي تسببت في تنفيذ هذا الحادث الغاشم.

جدير بالذكر أن عدد من المسلحين الملثمين قد استهدفوا يوم أمس تفجير مسجد الروضة الذي يوجد في العريش مدينة بئر العبد وقتل المصلين العزل وتصفية جميع المتواجدين في المسجد وقت الصلاة، حيث قامت القوات الجوية على الفور من مطاردة العناصر الإرهابية والبحث عنهم في أرجاء المنطقة حتى تم اكتشاف مكانهم وتم العمل على تدميرهم.

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جاء في تصريحات تامر الرفاعي أنه قد تمكنت القوات الجوية من تفجير عدد من العربات المنفذة لهذا الهجوم الإرهابي الغاشم، حيث تمكنوا من قتل عدد من الإرهابيين بسيارتهم قبل فرارهم من محيط منطقة الحدث، كما عملت على استهداف عدد من البؤر الإرهابية التي قد تم اكتشاف تواجدها في المنطقة حيث كانت تحتوى على أسلحة وذخائر كان يستعملها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتهم.

جاء في تصريحات للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه قال: تواصل حاليا قوات إنفاذ القانون الموجودة في شمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية المصرية العمل على تمشيط البؤر الإرهابية بالإضافة إلى استمراها في البحث عن باقي العناصر التكفيرية الموجودة في محيط المكان من أجل التمكن من القضاء عليهم.

كما تابع الرفاعي تصريحاته قائلاً من جهة أخرى: “تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار”، وأكمل بتقدين تعازيه وتعازي القوات المسلحة المصرية: “وتتقدم بخالص التعازى لأسر الشهداء”، وختم بيانه قائلاً: “داعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويسكنهم فسيح جناته”.