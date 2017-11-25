قطار رقم 80 مميز يوقف حركة القطارات بسوهاج لمدة ساعتين

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تابع موقع مصر365 توقف في حالة القطارات بمحافظة سوهاج لمدة تقرب إلى ساعة وخمسة وخمسين دقيقة، وتبين أن السبب وراء هذا التعطيل عطل في أحد جرارات القطارات التي تحمل ركاب من محطة “قرية بلصفورة”، وأدى هذا العطل إلى شلل تام في حركة القطارات لمدة تصل إلى ساعة وخمسة وخمسين دقيقة اليوم الموافق السبت السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017.

وأكد بعض المصادر العاملة في سكك حديد مصر أن حركة القطارات قد عادت إلى طبيعتها في محافظة سوهاج بعد توقف دام إلى ما يقارب ساعة وخمسة وخمسين دقيقة بسبب عطل حدث في قطار ركاب في “محطة قرية بلصفورة”.

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وصرحت مدير أمن محافظة سوهاج اللواء عمر عبدالعال أنه تلقى إخطار يعلن عن تعطل قطار يحمل رقم ثمانين مميز على خط “محافظة القاهرة/ محافظة أسوان” عقب وصوله إلى رصيف محطة “قرية بلصفورة”.

وأشار مدير أمن محافظة سوهاج أن تعطل القطار الذي يحمل رقم ثمانين مميز على خط “محافظة القاهرة/ محافظة أسوان” عقب وصوله إلى رصيف محطة “قرية بلصفورة” نتج عن عطل ميكانيكي في جرار القطار، وصرح أن المسؤولين في هيئة السكك الحديدية قاموا بضم الإمدادات، ليتم استئناف حركة القطارات في رحلته إصلاحه التي تجاوزت الساعة وخمسة وخمسين دقيقة.

وأوضح مدير أمن محافظة سوهاج ان تعطل مميز على خط “محافظة القاهرة/ محافظة أسوان” عقب وصوله إلى رصيف محطة “قرية بلصفورة” نتج عنه تجاوز القطارات التي تحمل أرقام مائة وثمانية وخمسين مميز على خط “محافظة الإسكندرية/ محافظة الأقصر” لمدة تصل إلى ساعة وعشرة دقائق.

وأوضح مدير أمن محافظة سوهاج أن تعطل مميز على خط “محافظة القاهرة/ محافظة أسوان” عقب وصوله إلى رصيف محطة “قرية بلصفورة” نتج عنه أيضا تعطل القطارات الذي يحمل رقم تسعمائة واثنين وثمانين مكيف على خط “محافظة القاهرة/ محافظة أسوان” لمدة زمنية تصل إلى خمسين دقيقة، كما تعطل قطار يحمل رقم تسعمائة وستة وثمانين مكيف على خط “محافظة القاهرة/ محافظة قنا” عن وصوله لمدة تصل إلى أربعين دقيقة.

وأشار أيضا مدير محافظة سوهاج أن تعطل القطار أدى إلى تعطل قطار يحمل رقم مائة وستين مميز “القاهرة/ الأقصر” لمدة عشرة دقائق حيث تم تحرير محضر بواقعة تعطل القطار، ليتم بعدها إخطار النيابة العامة.

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