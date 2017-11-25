“وزير الأوقاف” يزور إمام مسجد الروضة والمصابين في “الإسماعيلية”

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تابع موقع مصر 365 الزيارة التي قام بها وزير الأوقاف الدكتور “محمد مختار جمعة” اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري من عام 2017 إلى محافظة الإسماعيلية حيث كان في استقباله محافظ الإسماعيلية اللواء “يس طاهر” في ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وجاء زيارة الدكتور “محمد مختار جمعة” إلى محافظة الإسماعيلية لزيارة مصابي حادث تفجير مسجد الروضة في “مستشفى جامعة قناة السويس” و”مستشفى السويس العام”، ورافقه خلال زيارته لمصابي حادث تفجير مسجد الروضة محافظ الإسماعيلية اللواء “يس طاهر”.

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وصرحت مصادر مطلعة في “أوقاف محافظة الإسماعيلية” أن وزير الأوقاف توجه صباح اليوم الموافق يم السبت إلى زيارة الشيخ “محمد عبدالفتاح” إمام مسجد الروضة حيث يتلقى علاجه في “مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية” بعد إصابته في حادث تفجير مسجد الروضة، وذلك للاطمئنان عليه، وصرح وزير الأوقاف عن تمنياته له وكذلك جمي زملائه وقيادات وزارة الأوقاف تتمنى الشفاء العاجل لإمام مسجد الروضة.

وأشاد الدكتور “محمد مختار جمعة” بالدور الذي وصفه “الموقف البطولي لإمام مسجد الروضة، حيث كان يؤدي رسالة الدعوة إلى الله بالوسطية والعمل على التصدي للفكر الضال والمتطرفة، وأوضح أن “وزارة الأوقاف” تقدم الدعم الكامل لإمام مسجد الروضة وأسرته، وأيضا جميع أسر العاملين الذي توفوا في حادث مسجد الروضة.

وصرح الدكتور “محمد مختار جمعة” أن حادث تفجير مسجد الروضة بمنطقة شمال سيناء سيكون المرحلة النهائية لجميع الجماعات الإرهابية المتطرفة، وأنه يكشف ما صرح به وزير الأوقاف “الوجه القبيح” للإرهاب ويعريه من الدعاوى الكاذبة التي لا تمت للدين الإسلامي بأي صلة.

وأوضح الدكتور “محمد مختار جمعة” أن وزارة الأوقاف ستقوم بإعادة تأهل مسجد الروضة على أفضل ما يكون وأضاف قائلاً “وسنواجه الهدم والتخريب بمزيد من البناء والتعمير، وصناع الموت بمزيد من صناعة الحياة، ولن يزيدنا ذلك كله إلا مزيداً من الإصرار على القضاء على هذا الإرهاب الغاشم”.

وجاء زيارة الدكتور “محمد مختار جمعة” نوع من أنواع الدعم لجميع المصابين وإمام مسجد الروضة الذين أصيبوا في حادث تفجير مسجد الروضة حيث بلغ عدد المصابين حوالي مائة وتسعة مصاب بالإضافة إلى استشهاد مائتين وخمسة وثلاثين شهيداً.

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