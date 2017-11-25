النائب العام يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن تفجير مسجد الروضة

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ورد منذ قليل إن النائب العام قد خرج منذ قليل كاشفًا عن أول بيان رسمي له عن تفاصيل الحادث الذي أدمى قلوب المصريين يوم أمس والذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين بخلاف المصابين حيث جاء أنه قد قام السيد المستشار نبيل صادق، بالإعلان عن تفاصيل جديدة في تفجير مسجد الروضة.

جاء في تصريحات النائب العام بشأن حادث العريش أنه قد ورد يوم أمس ببلاغ رسمي إلى مديرية أمن شمال سيناء عقب أحداث الهجوم الإرهابي والذي قد استهدف المواطنين العزل في مسجد الروضة والذي يوجد في قرية بئر العبد التابعة إلى مدينة العريش والموجودة في محافظة شمال سيناء، حيث جاء في تصريحات المستشار نبيل صادق أن هذا الأخطار قد روى تفاصيل الهجوم الدامي وما حدث فيه.

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جاء في تصريحات النائب العام أنه قد ذكر: “عندما بدأ خطيب مسجد الروضة الكائن بمنطقة دير العبد في محافظة شمال سيناء في إلقاء خطبة صلاة الجمعة”، وأكمل سيادته البيان: “فوجئ المصلون بقيام عناصر تكفيرية إرهابية تقتحم المكان”، وعن عدد الإرهابيين قال: “يتراوح عددهم ما بين 25 إلى 30 إرهابيا ويرفعون أعلام داعش”.

أكد النائب العام في تصريحاته قائلاً: “قد اتخذوا أماكنهم أمام أبواب المساجد بالإضافة إلى تواجد بعضهم خلف نوافذه والبالغ عددهم 12 نافذة”، وتابع حديثه: “ويحملون في أيديهم أسلحة الآلية”، وعن لحظة اطلاق للنيران قال: :وبدأوا على الفور في إطلاق النيران على المصلين”.

من جهة أخرى ورد في البيان الذي صدر مؤخرًا عن النائب العام بشأن حادث العريش بالأمس: “بأن التكفيرين قد استقلوا أكثر من 5 سيارات دفع رباعي”، وتابع بشأن باقي الوارث التي قد قاموا بها: “وقد قاموا بإضمار النيران في 7 سيارات من السيارات الخاصة بالمواطنين والمصليين”.

كما قام سيادته ايضًا بتوضيح أعداد القتلى والشهداء في تصريحاته حيث أكد على أن أعداد الضحايا والشهداء الذين قد نتج عن هذا الحادث الإرهابي الغاشم قد وصلت حتى لحظة هذا البيان إلى 305 شخص وقد أكدت وزارة الصحة في تصريحاتها أن من بينهم حوالي 27 طفل، كما ورد أنه قد أصيب أكثر من 128 شخص آخرين.

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