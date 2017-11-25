اخر اخبار مصر اليوم السبت 25/11/2017.. أهم ما ورد بالصحف المصرية

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تختلف أحداث مصر على مدار الساعة فى كافة المحافظات المصرية ما بين سياسية واجتماعية ورياضية ودينية وغيرها من الأحداث الهامة، وعلى هذا نستعرض معكم آخر التطورات التي قد خرجت على الساحة في مقالنا اليومي الخاص باخر اخبار مصر اليوم.

اخر اخبار مصر اليوم السبت 25/11/2017: “هيئة السكك الحديد” تعلن تصادم قطار “شربين/ طنطا” بسيارة نقل

ورد منذ قليل أنه وقع حادث تصادم اليوم السبت بين قطار تابع للسكة الحديد وسيارة نقل كانت تمر من المزلقان أثناء عبوره، حيث كشفت هيئة السكة الحديد في تصريحاتها عن تفاصيل هذا الحادث وأعداد المصابين والخسائر التي قد لحقت به، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

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اخر اخبار مصر اليوم السبت 25/11/2017: “طارق شوقي” يصدر مجموعة من التعليمات بعد حادث تفجير مسجد الروضة

قام السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ينعي شهداء حادث تفجير مسجد الروضة بالأمس والذى راح ضحيته عدد كبير من المواطنين بخلاف الإصابات، وعلى غرار هذه الأحداث ورد أن السيد الوزير قد أكد على أن الوزارة سوف تلعب دور رئيسي وفعال من أجل محاربة الأفكار المتطرفة الإرهابية بعدة أساليب، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

اخر اخبار مصر اليوم السبت 25/11/2017: المنتخب الوطني المصري يتلقى عروضاً جديدة في إطار التحضير لمونديال روسيا

جاء أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى عدد من العروض الهامة والجادة من جانب الاتحادات المختلفة، والتي ترغب في إقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني من أجل التحضير لمونديال روسيا المقبل، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

اخر اخبار مصر اليوم السبت 25/11/2017: بالفيديو “شاهد عيان” يروي تفاصيل تفجير مسجد الروضة بالعريش

قام شاهد عيان على الحادث الإرهابي الذي وقع في العريش يوم أمس بالكشف عن تفاصيل الأحداث التي قد راح ضحيتها أعداد كبير من المواطنين وما قد حدث داخل المسجد قبل هذا التفجير والأحداث التي وقعت بعد التفجير من قبل العناصر الإرهابية، حيث كشف عن تفاصيل جديدة بشأن هذا الحادث، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.