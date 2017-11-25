“لجنة استرداد أراضي الدولة” تناقش تقارير الجهات بإزالة التعديات وخطوات التقنين للجادين

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تابع موقع مصر 365 اجتماع “لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها” حيث تم عقد الاجتماع برئاسة مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس “إبراهيم محلب” حيث تم مناقشة اللجنة لتقارير الجهات صاحبة الولاية، وكذلك “قوات إنفاذ القانون” بخصوص جميع الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل إزالة التعديات على أراضي الدول المصرية، وكذلك جميع الخطوات التي تعمل على التقنين للجادين.

وقامت “لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها” بإزالة التعديات على أراضي الدولة المصرية باتخاذ التوصيات والقرارات التالية، القرار الأول التأكيد على مواصلة حملة “إزالة التعديات على مجرى نهر النيل” بالتعاون مع “وزارة الري والموارد المائية”، و”قوات إنفاذ القانون” حيث أوضح التقرير الصادر عن وزارة الري والموارد المائية المتقدم إلى “لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها” هذا الأسبوع عن نجاح الحملة في إزالة نسبة ثلاثين في المئة من التعديات المستهدفة في اثنى عشر محافظة.

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كما أوضح تقرير “وزارة الري والموارد المائية” الصادر إلى “لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها” عن وجود مائة وخمسة وسبعين نادي اجتماعي على ضفاف النيل لم يحصلوا على تراخيص سوى ستة وخمسين نادي فقط في مقابل مائة وتسعة عشر نادي غير مرخص يتم التعامل معهم في الوقت الراهن تبعاً لقواعد “حماية نهر النيل”.

وأوضح المهندس “إبراهيم محلب” أن القانون المصري سيتم تطبيقه على الجميع دون التفرقة بين أحد، وشدد على مخاطبة جميع الجهات المسؤولة التي تتبع تلك الأندية المخالفة على ضفاف النيل للبدء في تقنين أوضاعهم.

أما بالنسبة للأجراء الثاني الذي تم تقريره في اجتماع “لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها” أوصى على متابعة جميع الإجراءات التي تقوم بها “لجنة المعاينة والتثمين أراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي” حيث وصل عدد الحالات التي تم معاينتها على الواقع حوالى تسعمائة حالة من إجمالي حالات تبلغ حوالي آلاف ومائة وسبعة وستين حالة على جانبي الطريق، ليتم تقدير قيمة المخالفات ليتم تحصيلها.

وشدد اللواء “أحمد جمال الدين” على أهمية الانتهاء على ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة في الموعد المحدد له قبل نهاية العام الجاري 2017، أما بالنسبة للقرار الثالث الذي أسفر عنه اجتماع “لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها” قيام اللجنة القانونية بالتعاون مع “وزارة العدل المصرية” على إجراءات إحالة ملف أربعة عشر ألف فدان في وادي النطرون إلى قاضي التحقيق لاتخاذ اللازم حيال واضعي اليد عليها.

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