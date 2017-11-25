“تحيا مصر” يطلق حملة تبرع على حساب “037037” لدعم وإغاثة قرية الروضة

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تابع موقع مصر 365 إعلان “صندوق تحيا مصر” عن إطلاق حملة تبرعات على حساب رقم “037037” إغاثة وكوارث، ليتم من خلال هذا الحساب تقديم إغاثة ودعم “قرية الروضة” التابعة لمحافظة العريش والتي تعرض إلى حادث تفجير مسجد الروضة أمس الموافق يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017.

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها “صندوق تحيا مصر” من أجل العمل على توفير رسائل التنمية المستدامة والشاملة في مجال خلق فرص عمل وتعليم وصحة وتمكين المرأة في محافظة العريش وبالتحديد في قرية الروضة.

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وصرح المدير التنفيذي في صندوق تحيا مصر “محمد عشماوي” أن صندوق تحيا مصر يعمل على تقديم جميع وسائل الدعم إلى قرية الروضة القائمة في “بئر العبد” في منطقة شمال سيناء الي تعرضت لحادث تفجير الروضة الإرهابي، وتقديم الدعم إلى أسر وشهداء المصابين في قرية الروضة الذين بلغ عددهم حوالي مائتين وخمسة وثلاثين شهيداً، ومائة وتسعة مصاب.

وشدد “محمد عشماوي” أن صندوق تحيا مصر سيعمل على تقديم جميع الاحتياجات وكذلك العمل على دعم نساء قرية الروضة القائمة في بئر العبد وخصوصاً بعد استشهاد عدد كبير من رجال قرية الروضة، مما جعل ألقي بالمسؤولية على عاتق النساء لتحمل تلك الأسر.

وتابع “محمد عشماوي” أن “صندوق تحيا مصر” سيعمل على تقديم الدعم الخدمي، وكذلك الدعم الصحي، والدعم التعليمي والاجتماعي لأبناء أسر قرية الروضة، في إطار “برامج الإغاثة العاجلة التي يقوم “صندوق تحيا مصر” في التحرك بها من أجل مساعدة أبناء قرية الروضة، حيث أضاف أن الهدف الأساسي من “صندوق تحيا مصر” هو العمل على مساندة أهل مصر من خلال التبرع لصالح الصندوق للوقوف إلى جانب أبناء الوطن ومساعدتهم في الأزمات والمحن.

وأشار “محمد عشماوي” أن “صندوق تحيا مصر” يتلقى تبرعات المصريين، كما أنه سيجري اتصالات مع وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج “نبيلة مكرم” من أجل إطلاق حملة لتلقي مشاركات الجاليات المصرية في الخارج من أجل التكاتف لمواجهة الإرهاب، ودليل جديد على تجريد العناصر الإرهابية من أدنى درجات الإنسانية والرحمة ويسعون في الأرض فساداً واستحلال الدماء.

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