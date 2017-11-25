السيسي يحث الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع المشاريع التنموية لمواجهة الإرهاب

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قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاجتماع اليوم مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي حيث تسلم منه تقريرا مفصلا عن الحالة الصحية الخاصة بجميع مصابي الحادث الإرهابي القاتل الغاشم الذي حدث في مسجد الروضة في محافظة شمال سيناء يوم أمس، حيث قام السيد الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يوم أمس بزيارة مع وزير الصحة ووزير التنمية المحلية أيضا إلى المستشفيات التي قاموا بنقل جميع المصابين إليها في محافظة القاهرة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في تقريره على أن جميع المصابين الآن تحت الرعاية الصحية المتكاملة حتى يتم تماثلهم للشفاء وخروجهم بإذن الله.

وقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في ذلك الإطار كلمة تحث الحكومة بأكملها وجميع الجهات والهيئات المختصة على مواصلة تقديم الدعم و المساعدة و الخدمات اللازمة لجميع أسر الضحايا في هذا الحادث الإرهابي الآثم والأليم وأيضا المتابعة الدورية من الحكومة المصرية لحالات المصابين والتأكيد على توفير جميع الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم بشكل متكامل، مع أهمية تقديم الدعم المادي لأسر الضحايا والمصابين وأيضا الدعم الاجتماعي لهم حتى تمام الشفاء، وأبرز ماجاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الموجهة للحكومة المصرية هي دعوته لهم إلى البدء في تنظيم وإعداد خطة متكاملة وشاملة لتنمية منطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء وذلك بالطبع بالإضافة غلى الخطة التنموية الجاري العمل بها حاليا في محافظة شمال سيناء.

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يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي عرض اليوم أيضا على الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر التطورات الخاصة ببعض الملفات التنموية والمشروعات الهامة التي تقوم بها الحكومة حاليا في الوقت الحالي، مثل مشروع تطوير العشوائيات وأيضا مشروع الإسكان الاجتماعي، وهنا أكد الرئيس على أهمية مواصلة تلك الجهود لتنفيذ جميع الخطط التنموية الجارية وفقا للخطة الزمنية المعدة لها حتى يتم الارتقاء بالخدمات التي ينالها المواطن المصري وإشعاره بتقدم ملموس وقوي فيما يخص التنمية الشاملة التي تعد أحد أهم أساليب مواجهة الإرهاب في الوقت الحالي بكافة أسبابه وجوانبه.

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