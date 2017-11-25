تعرف على آخر ما جاء في تقرير النائب العام الخاص بالحادث الإرهابي بشمال سيناء

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قام النائب العام المصري اليوم بإصدار بيان وتقرير مهم بشأن آخر المستجدات وشرح أحداث العملية الإرهابية الغاشمة التي حدثت أمس في مسجد الروضة بمحافظة شمال سيناء حيث أسفر ذلك الحادث الإرهابي الأليم الذي استهدف بكل غدر وقسوة المصلين أثناء تأديتهم للصلاة عن حوالي 305 قتيلا نحسبهم إن شاء الله من الشهداء وأيضا 128 مصابا آخر وقد نشر تقرير النائب العام أبرز المعلومات الخاصة والشاملة بتفاصيل ذلك الحادث، حيث وقع ذلك الحادث زمنيا مع بداية إلقاء الخطبة في صلاة الجمعة في مسجد الروضة في منطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء أما فيما يخص العناصر الإرهابية المنفذة لذلك الإعتداء يتراوح عددها تقديرا بين 25 إلى 30 فرد إرهابي، أما بالنسبة للعناصر الإرهابية المسلحة فقد كانوا يستقلون أثناء ذهابهم لإنهاء العملية خمس سيارات دفع رباعي.

يذكر أيضا بحسب التحقيقات وشهادة الشهود أن منفذي ذلك الحادث كانوا يرفعون أعلام جماعة داعش والتي يكتب عليها عبارة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و قد اتخذوا مواقعهم عند تنفيذ العملية أمام باب المسجد وأمام نوافذ المسجد بعدد 12 نافذة وهم يحملون معهم الأسلحة الآلية والرشاشات، وقاموا بإطلاق النار على المصلين والضحايا بشكل عشوائي جدا لذلك كان عدد الضحايا مهولا وتم أيضا إحراق حوالي سبع سيارات خاصة ببعض المصلين، وقد استمعت النيابة العامة لجميع المصابين والذي يبلغ عددهم حوالي 128 مصابا من بينهم 23 طفل وذلك في مستشفى الإسماعيلية الجامعى وأيضا مستشفى الإسماعيلية العام أما عدد الشهداء فكان 305 شهيدا من بينهم حوالي 27 طفل كانوا مع أهلهم وقتها.

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بعض منفذي الحادث كانوا ملثمين ولكن البعض الآخر كان غير ملثمين وكانوا ذوي لحية وشعر رأس كثيف ويرتدون من الملابس ما يشبه الملابس العسكرية المموهة التي تتكون من بنطال وتيشيرت، وقد قام مفتشون تابعون لوزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء بتوقيع الكشف الطبي اللازم على المصابين وأيضا فحص جميع الجثث والتي كانت جميعها مصابة بطلقات نارية كثيرة في أماكن متفرقة من أجسادهم حيث بلغ عدد الطلقات في الجثة الواحدة أكثر من حوالي 14 طلقة مختلفة موزعة في الرأس والبطن والظهر.

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