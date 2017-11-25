التعليم تمنح مدارس قرية الروضة ببئر العبد إجازة غير معلوم عدد أيامها

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم “أحمد خيري” خلال البيان الذي أصدرته الوزارة عن منح تجمع مزار المجاور لقرية الروضة ومدرسة قرية الروضة في بئر العبد إجازة رسمية، وجاء هذا القرار من قبل الوزارة بعد استشهاد عدد من الطلاب والمدرسين في حادث مسجد الروضة الإرهابي و الذي وقع أمس الجمعة خلال أداء الصلاة بدَاخل المسجد.

كما أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365 أن مديرية التربية والتعليم التابعة لشمال سيناء ستقوم خلال الفترة الحالية بحصر أعداد المعلمين والطلاب الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي، هذا بالإضافة إلى أعداد المصابين ممن تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

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كما أن الوزارة لم تقم حتى الآن بتحديد عدد الأيام التي منحتها للمعلمين والطلاب إجازة نتيجة لهذا الحادث، بينما تستمر عملية الدراسة بصورة طبيعية في باقي المدارس التابعة لمحافظة شمال سيناء.

الجدير بالذكر أنه خلال هذا الحادث الإرهابي الأليم الذي راح ضحيته الكثير من سكان قرية الروضة، فقد تعرض مدير إدارة بئر العبد التعليمية “سليمان المشط” للإصابة واستشهد نجله وشقيقه خلال الحادث، وذكرت التصريحات التي وردت إلينا، أن الحادث قد وقع نتيجة قيام جماعة إرهابية بزرع إحدى القنابل بجوار مسجد الروضة، وذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة.

هذا بجانب إطلاق النار الذي قامت به العناصر الإرهابية على المصلين خلال أداء الصلاة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 109 من المصلين بجانب استشهاد أعداد كبيرة استمرت في الارتفاع أمس إلى أن أعلنت التقارير التي صدرت اليوم عن وصول تلك الأعداد إلى 305 شهيد.

وعلى خلفية التفجير و الحادث الإرهابي الأليم الذي راح ضحيته الكثير فقد أعلنت رئاسة الجمهورية حداد على الشهداء مدته ثلاثة أيام، كما جاءت دعوة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” العناصر الأمنية لإجتماع بشكل عاجل للقيام ببحث تداعيات الحادث والإجراءات الأمنية الطارئة التي لابد من تطبيقها في مثل تلك الحالة، وقد تسبب هذا الحادث الأليم في غضب الكثير من المواطنين وثورة الشعب المصري تضامنا مع المصابين والشهداء.

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