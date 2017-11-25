الشيخ عيسى الخرافين: نحن فى خندق واحد مع الجيش فى قتال الإرهابيين

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صرح شيخ مشايخ قبائل سيناء، الشيخ “عيسى الخرافين”، إن الأسباب التي دفعت الإرهابيين للخروج من منطقة رفح والشيخ زويد إلى منطقة بئر العبد فى شمال سيناء، هو أن الإرهابيين الذين يقيمون بالأعمال الإرهابية يتنفسون الصعداء فى الفترة الأخيرة، لذا تمكنوا من القيام بالعملية الإرهابية يوم أمس، ليؤكدوا أمام الإعلام ودول العالم أنهم مازالوا موجودين على الساحة.

أكد الشيخ “عيسى الخرافين”، أثناء مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، وهو برنامج “بين السطور”، الذى يذاع عبر الفضائيات، مع المذيعة “أمانى الخياط”، أن الجيش المصرى لن يتهاون أو يهدأ حتى يثأر لشهداء وضحايا الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة منذ يوم أمس، ويعمل على التصدى ومواجهة الإرهابيين والقضاء عليهم من البر والجو.

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حيث قامت القوات المسلحة بالمواجهة أحدث إصابات بالغة بالفعل بين صفوف هذه العناصر الإرهابية والتكفيرية، وهذه الاصابات على مرأى ومسمع الكل فى سيناء، كما أضاف الشيخ “عيسى الخرافين”: “نحن مشايخ سيناء نطلب المشاركة الفعلية مع قوات الجيش والشرطة جنبا إلى جنب كى نقاتل و نقضى على الإرهاب”، وتابع حديثه قائلا: “نحن فى خندق واحد مع الجيش فى قتال الإرهابيين”، وأكد على رغبته فى الثأر لشهداء الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة فقال: “ورفعنا هذا الطلب إلى السيد وزير الدفاع وأرجو أن يوافق عليه كى نثأر مع القوات المسلحة”.

كلف الرئيس” عبد الفتاح السيسى”، فى هذا الصدد باستكمال الدولة فى تقديم كافة أنواع الدعم لأسر شهداء الحادث الإرهابى المفزع ، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة المصابين الصحية، والاهتمام الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة لهم، هذا بخلاف تقديم المساعدة المادية والاجتماعية المطلوبة حتى إتمام العلاج و الامتثال للشفاء.

كما كلف الرئيس ايضا، بمتابعة استكمال الدولة جهودها المبذولة على مستوى كل الخطط التنموية مواصلة المشروعات الحالية طبقا للبرامج الزمنية الموضوعة، بما يدعم فى النهوض بالخدمات المقدمة للسادة المواطنين والوصول الى الغاية المرجوة من التقدم الملموس والسريع فى إطار اتمام التنمية الكاملة لأنها تعد بمثابة أحد أبرز محاور التصدي للأعمال الإرهابية بجميع جوانبها.

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