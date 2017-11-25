ماجدة واصف: استمرار فعاليات المهرجان السينمائي.. والأعمال الفنية ترفض الإرهاب

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اعلنت رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الدكتورة “ماجدة واصف”، عن استمرار فعاليات المهرجان ولن تتوقف هذه الفعاليات بسبب وقوع الهجوم الإرهابي الذي حدث يوم أمس، الذى قام فيه الارهابين بتفجير أحد مسجد الروضة بسيناء الذى أسفر عن استشهاد عدد كبير من الشباب والرجال.

كما أكدت الدكتورة “ماجدة واصف”، أثناء الندوة التي التي تم انعقادها خلال فعاليات المهرجان السينمائى عن “مناهضة العنف ضد المرأة”، والذي شهد حضور “يوسف شريف رزق الله”، المدير الفني للمهرجان، بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان والذي تمثله الفنانة يسرا، وايضا حضور الكاتب “مدحت العدل”، “خالد عبدالجليل”، والسيناريست “مريم نعوم”، والكاتبة السورية “هدي الزين”، والفنانة “إلهام شاهين”، رئيس مكتب القاهرة لشئون المرأة بالأمم “جورج شيميلونيل”، سفير أستراليا بالقاهرة “هوكنز”، حيث قامت الناقدة “ماجدة موريس”، بإدارة الندوة حيث أكدت أن المهرجان وفعالياته مستمرة :”الفعاليات لن تتوقف مستمرة بدار الأوبرا المصرية وأن المهرجان يقدم أعمال وفعاليات محترمة تعالج التطرف والإرهاب”.

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ألقت رئيس المهرجان، الدكتورة “ماجدة واصف”، كلمة خلال الندوة تدين فيها الهجوم الإرهابى الحادث الأليم الذي أطلقت عليه بـ “البشع الإنساني”، كما أوضحت أن فعاليات المهرجان مستمرة بعد هذا الحادث الذي وقع يوم الجمعة ، وأن استمرار الفعاليات يعتبر رسالة قوية تؤكد وتحث على التصدى للإرهاب، بالإضافة إلى أن الاستمرار فى فاعليات المهرجان الإرهاب، بمثابة رسالة مكتوب فيها أن الإرهاب لا دين له وكل البلاد تعاني منه، وهو جريمة فى حق الإنسانية لا محال على الكل ان يواجه الإرهاب ولابد من عدم الاستسلام للخوف، ولعل ذلك هو السبب وراء مشاركة الكثير من الأفلام فيهذه الدورة من المهرجان، والتي اهتم صناعها على مناقشة هذه القضية، فجميعها يدور حول قضية الإرهاب بصورة أو بآخرى.

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فى إطار عدم صدور أي بيان من إدارة المهرجان بعد وقوع الحادث مباشرة يوم الجمعة، وحول استمرار فاعليات المهرجان أو عدم الاستمرار قالت: “الحادث بشع وأكبر من أن يوصف، ولو وقفنا الفعاليات وهو الذي توقع البعض حدوثه”.