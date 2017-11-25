البنوك في منطقة شمال سيناء تعلن بدء العمل غدا بصورة طبيعية مع وجود احتياطات أمنية

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أعلن المسؤولون في بنوك التعمير والإسكان و الأهلي المصري ومصر في منطقة شمال سيناء، أن البنوك ستبدأ يوم عملها غدا بشكل طبيعي، حتى تحافظ على إمكانية استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في منطقة شمال سيناء.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري “يحيى أبو الفتوح” خلال التصريحات التي قام بها، أن الحادث الإرهابي الذي تعرض له مسجد الروضة يوم الجمعة خلال أداء شعائر الصلاة لن يتسبب في دفع البنك إلى إغلاقه فروعه في منطقة شمال سيناء، وأن يوم الغد سيبدأ العمل في فروع البنك بشكل طبيعي لتقديم الخدمات للمواطنين.

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وقد شهد مسجد الروضة التابع لمنطقة بئر العبد في شمال سيناء هجوم إرهابي على المصلين في المسجد، حيث قامت العناصر الإرهابية بوضع قنبلة بالقرب من المسجد بجانب قيام العناصر بإطلاق النار على المصلين خلال أداء شعائر الصلاة، وتسبب هذا في استشهاد نحو 305 من المصلين بجانب إصابة 128 آخرين، وكان من بين الذين استشهدوا نحو 27 طفل.

وأضاف نائب رئيس بنك مصر “عاكف المغربي” خلال التصريحات التي قام بها، أن الفرعين التابعين لبنك مصر في منطقة شمال سيناء، سوف يَفتحان أبوابهمَا غدا أمام العملاء بشكل طبيعي، هذا بجانب حرص البنك على توافر مجموعة من الترتيبات الأمنية التي تتناسب مع الوضع الحالي الذي تشهده المنطقة.

كما أوضح أحد المسؤولين في بنك الإسكان والتعمير هو الآخر، وذلك خلال التصريحات التي قام بها، أن البنك سيبدأ العمل يوم الغد بصورة طبيعية، وأن أبواب البنك لن تُغلق بسبب العمل الإرهابي الذي وقع في المنطقة، ولكن البنك سيقوم بالتنسيق الأمني مع الداخلية في منطقة شمال سيناء، وتأتي تلك الإجراءات في ظل حرص البنك على الاستعداد الأمني في حالة وقوع أي هجوم خارجي من قبل العناصر الإرهابية.

جاء هذا خلال التصريحات التي وردت إلينا من البنوك الثلاثة، والتي أعلنت أنها ستباشر يوم عملها غدا بصورة طبيعية مع الاستعداد الأمني، حيث تحرص البنوك على تلبية خدمات المتعاملين في البنوك على الرغم من تعرض المنطقة لهجمات الإرهابيين خلال الفترة الحالية.

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