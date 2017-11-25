قرار من وزير التموين: من يمتلك سيارة سيحذف من بطاقة التموين

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صرح وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أن عدد البطاقات غير المكتملة حتى الآن بلغت حوالي 19 مليون بطاقة تموينية من الإجمالي العام 61 مليون بطاقة تموينية، وأن البطاقات الغير مكتملة سوف يتم إكتمال بياناتها خلال 60 يوم، وهذا سوف يتم من خلال إستمارة تستوفي علي كل البيانات، والتي سوف يحصل عليه صاحب البطاقة الناقصة للبيانات عن طريق رسالة خاصة وذلك من خلال إيصال الاستلام الذي يأخذه المواطن من البقال عند صرف السلع التموينية.

كما أكد وزير التموين أنه لابد من استكمال البيانات، وأيضا ضبط منظومة الدعم والتي لن تكتمل إلا بعد أن يستكمل المواطن بطاقته المنقوصة للبيانات، وقد تم طباعة 4.5 مليون استمارة، وبالفعل تم توزيعها علي جميع مديريات التموين، والذي سوف تظهر عنده الرسالة الحمراء، سوف يحصل علي تلك الاستمارة حتى يقوم باستكمال البيانات، ويقوم أيضا بإرفاق صور بطاقة الرقم القومي لجميع المستفيدين في البطاقة، أو صور شهادات كمبيوتر الحديثة إن وجد أطفال وليس لديهم بطاقات شخصية، ويتم وضعها في ظرف خاص، ويتم إرسالها في البريد إلى مركز المعلومات وزارة الإنتاج الحربي.

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كما أضاف وزير التموين، أن بعد الانتهاء من مرحلة اكتمال البيانات لمنظومة الدعم علي السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حتي يصدر قراره إما بإصدار بطاقات جديدة أم إضافة مواليد جدد علي البطاقات التموينية.

وتحدث الدكتور علي المصيلحي عن حذف الأشخاص غير المستحقين للدعم، فقال إن هذا القرار سوف يتم علي معايير معينة وثابتة منها تحديد الدخل، وامتلاك سيارة أو امتلاك منزل وسوف يتم حساب مساحة المنزل بعدد الغرف، وعدد الأفراد وفواتير الكهرباء والتليفونات.

كما أكد وزير التموين أن الحكومة لن تتسرع في عملية الحذف، وأن من سيتم حذفه من لايؤثر في دخله حذف حوالى 100 جنيه من هذا الدخل، وأكد أيضا أن عملية تنقية البطاقات سوف تقوم بحذف الأشخاص الذين لا يستحقون الدعم كمثل: البطاقات المكررة، المتوفين، والمسافرين خارج البلاد مدة تزيد عن 6 أشهر، وتتوقع الوزارة حذف بطاقات تموينية قد تصل إلى 9 مليون مواطن موجودين بقاعدة منظومة الدعم.