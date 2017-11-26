أخبار الطقس اليوم الاحد 26/11/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس اليوم الأحد إنه يتوقع أن يسود على أغلب الأنحاء من البلاد طقس مائل للدفء في ساعات النهار وخاصة على معظم المناطق الشمالية كما يتوقع أن يمتد حتي يصل إلى شمال الصعيد، على أن يكون الطقس دافئ على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، وتنكسر الموجة الدافئة ويصبح الطقس مائل للبرودة في ساعات الليل لتغطي البرودة آخره.

وقد جاء في تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل في الساعات الأولي من الصباح الباكر الرؤية الصباحية وهذا يرجع إلى وجود الشبورة المائية وخاصة على المناطق التابعة إلى شمال البلاد، كما أعلن الأرصاد الجوية في البيان الرسمي الصادر عن أخبار الطقس اليوم أنه سوف يشهد في الأفق تتكاثر لكلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على شمال البلاد بالإضافة إلى مدن شمال الصعيد كما جاء أنه سوف يصاحبها سقوط الأمطار على معظم المدن في السواحل الشمالية وحتى مناطق الوجه البحري وأنها سوف تمتد حتى تصل إلى محافظة القاهرة.

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أما فيما يخص حركة الرياح بوجه عام على المحافظات المصرية فقد جاء أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة كما يتوقع بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وترتفع حركة الموج فيها خلال اليوم الأحد ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حركة الرياح فإنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة، وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما عن حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في تصريحات خبراء هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم على أغلب محافظات ومدن مصر فقد كانت كالتالي:

القاهرة 15 21

بلطيم 13 20

مطروح 13 20

وسط الدلتا 15 21

الإسكندرية 13 20

السلوم 11 21

سيوة 11 23

العريش 09 19

رفح 09 19

بورسعيد 17 20

دمياط 17 20

الإسماعيلية 10 21

السويس 11 22

نويبع 19 23

طابا 13 21

كاترين 04 15

رأس سدر 13 22

نخل 06 18

الطور 15 23

مرسى علم 16 24

الفيوم 12 21

بنى سويف 11 21

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 15 24

المنيا 10 21

قنا 09 23

الأقصر 10 24

أسوان 11 25

أسيوط 09 21

سوهاج 09 22

أبوسمبل 11 24

أبو رماد 18 26

رأس حدربة 18 25

الوادي الجديد 08 23

شلاتين 17 27

حلايب 19 25.