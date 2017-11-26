تعرف علي أبرز مشاكل التسجيل العقارى

Advertisements

يعتبر التسجيل العقاري للوحدات السكنية من أهم المشاكل واكبرها التي تواجه الحكومة وبالأخص وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، علي الرغم من إن التسجيل العقاري من أهم الخطوات التي يلزم علي المواطن اتباعها وذلك لاثبات حقة في ملكيته الخاصة، الى الان لم تجد الجهات المسؤولة الدولة حل لهذه المشكله.

اكدت رئيس صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد، من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي استطاعه الصندوق تفادي كافة مشاكل تسجيل العقارات، واكدت ان المشروع الإسكان الاجتماعي حل الكثير من الأزمات التي كانت تواجه الحكومه وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، فمن خلال مشروع الإسكان الاجتماعي تم توفير العديد من الوحدات السكنية للعديد من المواطنين في مناطق متميزة، وذلك ليقل التكدس السكاني عن القاهرة الكبرى.

Advertisements

وأكدت مي عبد الحميد أن التسجيل العقاري من أهم المراحل لتوثيق ملكية الشقة او قطعة الارض، يعتبر هو الإثبات الوحيد لملكتك لهذه القطعة، وأوضحت ابرز واهم المشاكل التي تواجه الحكومه والمواطن أيضا في تسجيل وتوثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري هي:

الروتين و كثرة الإجراءات التي تلاحق المواطن في كل مرحلة يقوم بها، والتي من الممكن أن تستغرق العديد من الشهور وتصل إلى نحو ثلاث شهور. التكاليف الباهظة من خلال إجراء الاوراق المطلوبه ايه الي الشهر العقاري الأمر الذي دفع بعض المواطنين الى عدم اللجوء إلى الشهر العقاري و ذلك لعدم دفع الرسوم المطلوبة. اشارت أيضا الى عدم وجود قاعدة بيانات الوحدات السكنية المسجلة والغير مسجلة، الأمر الذي يجعل عملية البيع والشراء صعب للغاية. وجود عمليات النصب عديدة نتيجة لعدم تسجيل العقارات.

وأكد رئيس شركة القرم للتسويق العقاري، سامح القرم، بأن أسعار العقارات في الفترة الأخيرة ارتفعت بشكل كبير الامر الذي ادى إلى دخول العقارات المصرية في منافسة قوية مع العقارات العالمية، واكد ان ما تقوم بية الدول والشركات العقارية في تقديم أفضل العقارات التي تناسب كافة المواطنين يعتبر مؤشر جيد لتحديث مفهوم الدولة للعقار، مؤكدا بأن الدولة تتطلع إلى إيجاد الوحدات العقارية لكافة المواطنين في مختلف الفئات وليس لفئة محددة.

اقرا ايضا:

خطوات هامة تجنبك الوقوع في فخ شركات النصب العقاري أثناء بيع أو شراء الأراضي