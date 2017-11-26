وزارة الكهرباء: نتعاقد مع شركة لقراءة العدادات بمقابل 155 قرش

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فى الاوانة الاخيرة ارتفعت فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ جدا، حيث وصلت قيمة فاتورة الكهرباء لبعض المواطنين الى الالاف من الجنيهات، الأمر الذي أثار غضب بعض المواطنين نتيجة للتكاليف الباهظة، واكدت وزارة الكهرباء إن أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء الى هذه الدرجة جاء لعدة اسباب ومن اهمها، عدم تسجيل قراءة العداد بصورة دورية وبشكل منتظم حيث ان ذلك يؤدي إلى تراكم الاستهلاك في العداد وبالتالي يحاسب المواطن علي شريحة أعلي، ويرجع أيضا إلى القرارات الخاطئة للعدادات.

ويعتبر من أكثر الأسباب التي تسبب ذعر لبعض المواطنين هو تعدد الأخطاء في قراءات العدادات، وايضا عمل الوزارة بمبدأ “ادفع وبعدين اشتكي” الأمر الذي يجعل كل مواطن الشك في رجوع كافة مستحقاته وحتى إذا ثبت خطأ المحصلين في القراءة، والتأخير في قراءة العدادات ادى الي ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء نتيجة لدخولها في شرائح أعلى.

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واكدت وزارة الكهرباء أن السبب الرئيسي في عدم أخذ قراءات العدادات للمواطنين بشكل منتظم وبصورة دورية هو النقص الشديد لدى الوزارة في عدد الكشافين، واكدت الوزارة انها ليس بحاجة إلى كشافين لانها في طريقها لتغير منظومة الكهرباء في مصر، حيث اشارت انها خلال ثلاث سنوات سوف يتم الانتهاء وبشكل كامل من العدادات التقليدية واستبدالها بعدادات ذكية أو مسبوقة الدفع، فبالتالي لن تكون الوزارة بحاجة الى كشافين، ولكن للتغلب علي هذه المشكلة المؤقتة لحين تغيير العدادات التقليدية إلى عدادات ذكية أو مسبوقة الدفع، تعاقدت وزارة الكهرباء مع شركة شعاع للخدمات العامة، وذلك لتوفير موظفين من الشركة لتدريبهم تحت رعاية وزارة الكهرباء وذلك ليقوموا بقراءة العدادات لهذه الفترة المؤقتة وذلك بمقابل مادى 155 قرش عن كل فاتورة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي، بأن المواطن لن يتحمل أي تكاليف إضافية بخصوص الكشافين الجدد وأن الوزارة هي المسؤولة عن دفع العمولة التي تتحصل عليها شركة شعاع للخدمات، واضاف ايضا بان كل موظفين سوف يحصل علي مقابل مادى 155 قرش عن كل فاتورة.

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