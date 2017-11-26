مواطن من الاقصر يقيم إحتفالية ليؤكد ان هناك كنز قادر على جل مشاكل مصر الأقتصادية

Advertisements

دعى أحد تجار المفروشات بمنطقة الرزيقات بحري جنوب الأقصر ويدعى “يوسف السايح”، إلى إقامة احتفالية دعى إليها أهالي القرية وأصدقائه، وتحدث خلال الاحتفالية عن تفاصيل مشاهدته لرؤيا أثناء نومه بأنه يوجد هناك كنز كبير جدا من الذهب يستطيع تسديد ديون مصر كلها عن طريقه، ومن خلاله يمكننا أن نقضي على سنوات الصعبة التي تمر بها البلاد على الصعيد الاقتصادي .

وخلال حديثه للحاضرين طالب “السايح” الحضور ومنهم عدد من المشايخ والأئمة لعدد من المساجد، أن يساندوه فى رحلته لإخراج الكنز، وكان قد حضر الاحتفالية عدد كبير من الأهالي وعمل القائمين على ترتيب الاحتفالية على بثها عبر ميزة البث المباشر من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ليتمكن من مشاهدتها الآلاف من المتابعين أثناء البث، واستمر بث الحفل لمدة ساعتين تقريبا .

Advertisements

وقال “السايح” في احتفاليته التي أطلق عليها أسم “ليلة البشرة” قائلا : ” لقد دعوتكم اليوم لأبلغكم بأن هناك كنز كبير في القرية التي تمتد حدودها إلى منطقة مليئة بالكنوز الأثرية ” .

وتابع : ” أنه رأى في منامه أن هذا الكنز سيخرجه 17 شخصاً وهو العدد الذي رآه في الرؤيا وسيسدد به كل ديون مصر للأنتها من معاناتها الاقتصادية منذ ثورة يناير” .

وأحدث ما قاله “السايح” أثناء الاحتفالية حالة من ردود الفعل المتباينة وأثار الجدل بين الحاضرين، حيث قاطعه الشيخ “أحمد النوبي” إمام مسجد الرحمن بالقرية قائلا: “إن ما يقوله حديث لا يصدقه عقل وأن الكنز الحقيقي هو “الإيمان”، مما دفع “السايح” للرد على كلام الشيخ: بأنه “يعرف جيداً ما يقوله وأنه بالفعل يتحدث عن كنز حقيقي قادر على أن يسدد ديون مصر بأكملها”،وذلك بحسب مزاعمه .

وتسبب حديث ” السايح” فى إثارة الجدل بشكل كبير محافظة الأقصر بأكملها وصدرت ردود أفعال مختلفة، بين معارضين لحديثه، وجهوا له اللوم وقالوا أنه على الأجهزة الأمنية التي سمحت للسايح بأن يقيم مثل هذه الاحتفالية والتحدث عن خرافات وأضغاث أحلام أنه توقفه عن ما يردده بين الناس ، في الوقت الذي ظهر فيه أشخاص أخرون أبناء قريته باتوا على ذو ثقة كبيرة فى حديثه وقالوا أنه لم يُشهد له بالكذب فيما سبق، بل وأكدوا أنه سبق له أن استخرج كنوز بالفعل في القرية.