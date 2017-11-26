احالة رشا مجدي للتحقيق بسبب وصفها وصف غير لائق علي أحداث مسجد الروضة

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قام مالك ورئيس شبكة قنوات “صدى البلد”، محمد ابو العينين، بإصدار قرار بإيقاف المذيعة رشا مجدي عن العمل وإحالتها للتحقيق معها بخصوص وصفها لحادث تفجير العريش بوصف غير مقبول، وأوضح القرار الصادر من فضائية صدى البلد بأن هذا القرار نتيجة لما قامت بية المذيعة من إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وأكد محمد أبو العنين بأننا واحد ولا فرق بين مسلم ولا مسيحي.

وخلال البيان الصادر من شبكة فضائية قناة صدى البلد، اضاف مالك القناة المهندس محمد أبو العنين، بأن الشعب المصري بأكمله يقف صفا واحدا مع القوات المسلحة والشرطة المصرية، في سبيل التخلص من الإرهاب، واوضح ان الشعب سوف ينتصر علي مكافحة الارهاب في هذه المعركة باذن الله، واكد ان لا فرق بين مسلم ومسيحي فالكل سواسية، وأن المسلمون والمسيحيون هم عماد المجتمع المصرى وقوتة.

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وخلال برنامج المذيعة رشا مجدى، وتغطيتها علي حادث تفجير العريش، وصفت هجوم الارهابين علي الشرطة والجيش بأنه عنف متبادل، هذا الوصف الغير لائق أن يوصف علي أفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة المصرية، خلال توجيهها سؤال الي النائب علاء عابد عن حادث مسجد الروضة حيث قالت ” إنها في غاية الحزن والاسئ، وأن عقلها لم يستوعب هذا الحادث، فكيف للإرهابيين يقوموا بمهاجمة المسلمين في مسجد الروضة، واكدت ان هذه الجماعات كانت تهاجم الكنائس لأنها يعتبرون أن هذا الدين غير دينهم الإسلامي، فكيف لهم أن يهاجموا المسلمين من دينهم وفي المسجد، وذكرت أنه من المعتاد انهم يقوموا بهجمات ضد الكنائس لأنهم غير دينهم، واكدت ايضا ان الهجمات التي تحدث بين الإرهابية والشرطة والجيش فهو عنف متبادل، واستنكرت ان الارهابين قاموا بمهاجمة المسلمين.

وعلي الفور نتيجة لذلك قام فضائية صدى البلد بإصدار بيان بشأن المذيعة رشا مجدى، حيث أوضح في البيان ان الارهاب لا دين له، وان هؤلاء الإرهابيين لا يعرفون اي شى عن الدين الإسلامي، وأن الغرض الرئيسي لهم هو تفجير وتجريب وانهيار مصر وجيشها، واكد ان الشعب المصري يقف جنبا بجنب إلى القوات المسلحة والشرطة المصرية، واكد ان الشعب بأكمله يرفض الإرهاب شكلا وموضوعا ويستنكر وجوده علي اى مكان فى العالم كله، والجيش المصري يقوم بمكافحة الإرهاب والشعب المصري يقف معه، مشيرا الى اننا في مصر شعب واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي.

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