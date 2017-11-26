اتصالات البرلمان تعد قانونا للجريمة الإلكترونية لضبط مواقع التواصل الاجتماعى

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أيد أعضاء مجلس النواب الثورة ضد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبة وزير الداخلية، اللواء “مجدى عبد الغفار”، نواب لجنة الدفاع إصدار قوانين لضبط مواقع التواصل، إذ أشار النواب على أهمية سن تشريع يضبط استخدام مواقع التواصل، لان هذه المواقع يتم العمل من خلالها على تجنيد الشباب للقيام بالأعمال الإجرامية المنظمة، بالإضافة إلى أنها صارت مركزا لإثارة التوتر والفتن ضد الدولة المصرية

اتصالات البرلمان تجهز قانونا للجريمة الإلكترونية لضبط مواقع التواصل الاجتماعى

صرح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب “جون طلعت”، إن اللجنة ترتب عدد من الأولويات خلال أجندتها، فضلا على قيامها بالدور التشريعي والرقابي، تقوم أيضا بدور هام وهو متابعة المشروعات الوطنية التى يكلف بها رئيس الجمهورية عن طريق التنسيق والتعاون مع وزير الاتصالات.

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فى إطار مطالبة اللواء “مجدى عبد الغفار”، نواب لجنة الدفاع بسن تشريعات للسيطرة والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء لقاء كان فى الفترة الاخيرة قد جمع بينهم، حيث ذكر “جون طلعت” فى بيان خاص لإحدى الصحف اليومية، أن اللجنة تقوم بالإعداد لسن قانون الجرائم الإلكترونية هذا بخلاف مشروع القانون الذي قد تقدم به النائب “تامر الشهاوى”، وذلك بهدف البدء فى دراسة ومناقشة القانونين مضيفا: “مش هنستنى الحكومة تقدم مشروعات”.

دفاع البرلمان: مواقع التواصل تستغل هذه الفترة فى ارتكاب الجرائم وعدد من الدول منعتها

أفاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، النائب “يحيى كدوانى”، إننا فى أمس الحاجة حاليا إلى ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى”الفيس بوك”، كما أكد أن هناك عدد من الدول منعت استخدام مواقع التواصل بشكل كامل مثل الصين، انما فى مصر تزامنا مع الثورة التكنولوجية التى تحدث فى قطاع الاتصالات والتواصل بهدف مواكبة الحضارة، إلا أن هناك شبكات انحرفت عن مسارها السليم والطبيعي وانشقاقها عن الهدف الأساسي منها وهو تبادل العلوم والثقافات والنواحي الاجتماعية بين السادة المواطنين وحولت استخدامها فأصبح فى ارتكاب جرائم تضر بالأمن العام وسلامة البلدان فى جميع أنحاء العالم .

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