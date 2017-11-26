“المتحدث باسم قبائل سيناء” يعلن أن الموساد وراء الأحداث التي تتم لتهجير أهل سيناء

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تابع موقع مصر 365 بعد أقل من ثمانية وأربعين ساعة من حادث تفجير مسجد الروضة بالعريش الذي تسبب في استشهاد ثلاثمائة وعشرين شهيداً وإصابة العشرات، قام برنامج “العاشرة مساء” الذي يذاع عبر “قناة دريم 2 الفضائية” والذي يقدمه الإعلامي الشهير “وائل الإبراشي” باستضافة شيخ قبيلة العكور والمتحدث باسم قبائل سيناء الشيخ “عارف العكور”.

وأوضح الشيخ “عارف العكور” في البداية أنه يسأل الله أن يتغمد جميع شهداء حادث الأمس بالرحمة وأن يسكنهم الله فسيح جناته، هم وكل شهداء سيناء جيشاً وشرطة وشعباً، حيث أشار أن عدد الشهداء بالأمس وصلوا إلى ثلاثمائة وتسعة واليوم صاروا ثلاثمائة وعشرين شهيداً حيث أن عدد من المصابين قد توفوا اليوم في الإسماعيلية ومازال هناك حالات خطيرة.

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وأوضح الشيخ “عارف الكعور” قائلا” قبل أن توجه ليا السؤال يا أستاذ وائل، أريد أن أوجه لك أنا السؤال لماذا تم تذكر سيناء اليوم لماذا هل لما مات ثلاثمائة؟ وقبلهم مات عشرة وعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين، وهل سيظل الحال على هذا في سيناء؟”، وأضاف “أن أهل سيناء يبكون دم على كل أبناء سيناء الذين يعدون مشروع شهيد، وسنبقى مشروع شهيد من أجل هذا الوطن، ولكن إلى متى؟”.

وأكد الشيخ “عارف الكعور” قائلاً “عايزين نخلص قبل ما نخلص، عايزين نخلص من الإرهاب، وسيبقى الوطن رغم أنف أي أحد”، وأوضح أن قرية الروضة هي قبل العريش بحوالي خمسة وثلاثين كيلومتر أو أربعين كيلو متر.

وأضاف أحد المصابين يسمى شيخ “سليمان سالم” أنه لم يرى خلال حادث تفجير مسجد الروضة أن رأي وابل من الرصاص وربنا نجاه منه، وصرح الشيخ “عارف العكور” أن أهل سيناء مكلومين ويعانون من أجل هذا الوطن ولكن صدمة كبيرة حيث أن العدد مهول، حيث أشار كم امرأة ترملت، كم بيت فقد أشخاص أعزاء، كم من قرية انتهت، وأوضح أن هناك عائلة واحدة فقدت عشرين شخص وثلاثين.

وأشار الشيخ “عارف العكور” أنه يتم على الملأ “الموساد الإسرائيلي” بأنه سبب في الأحداث التي تجري في منطقة سيناء، وقال “أن اليهود هما اللي ورا ءالحاجات ديه، وان هدفهم من وراء ذلك هو تهجير أهل سيناء حتى يدخلوها مرتاحين لكن على جثتنا”.

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