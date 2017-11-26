“أحمد مدين” يتقدم بطلب إحاطة إلى “الزراعة” بشأن فساد تقاوي البطاطس

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تابع موقع مصر 365 تقدم عضو مجلس النواب المصري “أحمد مدين” حيث تقدم النائب بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا” بشأن فساد “تقاوي البطاطس” مما يؤدي إلى ظهور العفن البني على البطاطس.

وأوضح النائب “أحمد مدين” أن جمهورية مصر العربية تقوم باستيراد تقاوي البطاطس الغير صالحة للزراعة من الدول الأوروبية، وتقوم بزراعتها، حيث أضاف أن تقاوي البطاطس التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية تكون عليا العفن البني، ثم تقوم الدولة المصرية بتصديرها وهي بها هذا العفن.

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وأوضح النائب “أحمد مدين” أنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا” يطالبه فيه بتشكيل لجنة من المسؤولين العاملين في “هيئة البحوث” التابعة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتقوم على دراسة فساد تقاوي البطاطس التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية وهي تحتوي على العفن البني.

وأوضح النائب “أحمد مدين” إننا في حاجة إلى إيجاد تقاوي مصرية خالصة حتى لا تحتوي تقاوي البطاطس على “العفن البني” الذي يكون أعلى تقاوي البطاطس التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية لتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزراعتها في الأراضي المصرية.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من أصناف محصول البطاطس التي تستغرق من وقت زراعتها إلى وقت نضجها من مائة إلى مائة وخمسة يوم وهي أكسنت التي تكون مستديرة إلى بيضاوية اللون الخارجي اصفر والداخلى أصفر باهت، وصنف يارلا وهي كبيرة جدا بيضاوية لونها الخارجي أصفر باهت، وصنف لولا وهي طويلة بيضاوية، وصنف “موناليزا” وهي كبيرة بيضاوية طويلة إلى كلوية، وصنف “بربر” وهي بيضاوية لونها الخارجي والداخلي أصفر باهت وناعمة.

بالإضافة إلى وجود أصناف أخرى عديدة من البطاطس التي تحتاج في بداية حياتها النباتية إلى النهار الطويل وحرارة تميل إلى الارتفاع وذلك لتشجع نموها الخضري، وفي النصف الثاني من حياتها بداية وضع الدرنات تحتاج فيها النبات إلى النهار القصير والحرارة تميل إلى الانخفاض، ويتم تقسيم أصناف البطاطس التى يتم زراعتها في جمهورية مصر العربية إلى خمس مجموعات وعدد الأيام اللازمة لها من تاريخ زراعتها إلى ميعاد نضج المحصول.

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