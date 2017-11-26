“الهجرة” بالتعاون مع “تحيا مصر” تطلق مبادرة دعم قرية الروضة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلت بها “وزيرة الهجرة” السفيرة “نبيلة مكرم” أن “وزارة الهجرة” قامت بإطلاق مبادرة بالتعاون مع “صندوق تحيا مصر” مبادرة تهدف إلى دعم قرية الروضة التي تعرض لحادث تفجير مسجد الروضة والذي أدى إلى استشهاد ثلاثمائة وعشرين شهيداً من سيناء.

حيث صرحت السفيرة “نبيلة مكرم” خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج “هذا الصباح” الذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “إكسترا نيوز” صباح اليوم الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، حيث أوضح السفيرة “نبيلة مكرم” أنها تقدم تعزية إلى جميع أسر الشهداء والمصابين في حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي.

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حيث أشارت السفيرة “نبيلة مكرم” أن استشهاد ثلاثمائة وعشرين شهيد يعني وجود ثلاثمائة وخمسة من الأرامل، ثلاثمائة وخمسة من البيوت الذين فقدوا أزواجهم و فقدوا مصدر رزقهم، بيوت تحتاج إلى الدعم والمساندة إكمالاً إلى جهود الدولة قامت “وزارة الهجرة” بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تم إطلاق مبادرة بالأمس لدعم قرية الروضة من المصريين بالخارج.

وأشارت السفيرة “نبيلة مكرم” أن المصريين بالخارج عند وقوع مثل هذه الأحداث آلامهم تكون زائدة حيث أنهم يشعرون بالغربة، ويريدون مساعدة بلادهم وهم بالخارج، وأضاف استجابة لطلبات المصريين الراغبين في مساعدة قرية الروضة تعاونت مع الأستاذ “محمد عشماوي” من أجل إطلاق مبادرة دعم ومساندة قرية الروضة.

وأشارت السفيرة “نبيلة مكرم” أنه تم نشر جميع البيانات الخاصة بمبادرة دعم ومساندة قرية الروضة لجميع المصريين بالخارج بمعنى حسابات البنوك سواء بالدولار أو بالدراهم أو باليورو أو بالجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى عرض الطرق المختلفة، وقد تم إصدار هذه البيانات في بيان رسمي تم نشره بالأمس الموافق يوم السبت الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضحت السفيرة “نبيلة مكرم” أن كل التبرعات ستكون موجة ضمن صندوق الأزمات التابع إلى صندوق تحيا مصر لتنمية قرية الروضة، وأشارت أن “وزارة الهجرة” قد عملت على محورين أولاً تم بالأمس الموافق يوم السبت جمع التبرعات حيث تعمل المهندسة “حسناء العتوي” والدكتور “أشرف الفقي”، وهم من المشاركين في مؤتمر الشباب الدولي، وأيضا الدكتور حسناء العتوي كانت مشاركة من سيدات مصر تستطيع بالتاء المربوطة التي نظمته “وزارة الهجرة” أخذوا حملة دعم قرية الروضة على عاتقهم من أجل توعية الآخرين، المحور الآخر هو مواقع التواصل الاجتماعي.

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