الإسكان تكشف عن موعد بدء حجز 2200 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر

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كشف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفي مدبولي عن موعد بدء تقديم المواطنين أوراقهم وحجز 2200 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بواقع 1100 وحدة سكنية في مدينة غرب قنا و ما يماثل نفس العدد في مدينة ناصر غرب أسيوط بداية من يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2017.

وصرح وزير الإسكان أن الشقق السكنية المطروحة بالمشروع سوف يكون الاختيار بنظام القرعة العلنية، وأن مساحة هذه الشقق نحو 115 متر مربع ذات تشطيب متميز وسوف تسلم لمالكيها خلال 2 سنة مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية سوف تنفذ حول المشروع سياج شجري والعديد من الأعمال المتميزة مثل إحاطة شقق الدور الأرضي بحدائق خاصة وتوفير خدمات تجارية بالمشروع.

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وأوضح مدبولي أنه سوف يتم تسديد 10% مقدم حجز الوحدات السكنية في حالة اختيار المواطن نظم تقسيط ميسرة كما أن الوزارة سوف تقدم خصم خاص للمواطن في حالة التسديد الفوري مشيرا إلي أن استطاعة المواطن شراء كراسة الشروط والمواصفات من فروع بنك التعمير والإسكان بمحافظتي قنا وأسيوط بداية من يوم 26 ديسمبر 2017.

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وأضاف الوزير أن المدينتين تنفذ وفقا لتخطيط علي أعلي مستوي حيث تم البدء في عملية توصيل المرافق بهدف قطع الأراضي التي طرحتها الوزارة سابقا في المدينتين مشيرا إلي عمل الوزارة بالوقت الراهن علي جعل المدينتين نموذجا في عملية التخطيط والتنفيذ وتوفير المرافق والخدمات لقاطنيها مثل ما يتم تنفيذه بالمدن الجديدة الأخرى والتي تنفذ في الوقت الحالي في جميع محافظات مصر.

وفي نفس السياق قد نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مقطع فيديو يظهر إحدى الوحدات السكنية المتميزة بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة منتهية من التشطيبات الداخلية، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالمشروع نحو 2696 وحدة سكنية موزعة في 3 أحياء بمدينة دمياط الجديدة وهم غرب الحي الخامس وجنوب الحى الأول والحي الرابع، وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان تدرس طرح مرحلة تكميلية لمشروع سكن مصر بمدينتي القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة نظرا لضعف عدد المتقدمين لحجز الشقق المطروحة في هذه المدن.

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قد طرحت في المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر نحو 40 ألف وحدة سكنية في 6 مدن جديدة من ضمنهم مدينتي القاهرة الجديدة والمنيا الجديدة وخصصت للمواطنين من خلال إجراء القرعة العلنية.