وكالات أجنبية تكشف عن المتورط الحقيقي في تفجير مسجد الروضة بالعريش

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على الرغم من مرور يومين على تفجير مسجد الروضة الذي راح ضحيته عدد كبير من المصريين الأبرياء بخلاف الأعداد الأخرى من المصابين إلا أن الحادث مازال محط أنظار الوكالات الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة سواء المحلية منها أو الأجنبية.

ورد في بعض التصريحات الأجنبية والتي قد غطت تفاصيل هذا الحادث الإرهابية العديد من التساؤلات المختلفة إلا أن هناك تقرير أجنبي تساؤل عن ماهية المسئول الرسمي عن هذا الحادثة الشنيع، حيث لفت هذا التقرير الأنظار عن أن العمليات الإرهابية قد جرت العادة على أنه يصدر تقرير أو بيان رسمي من قبل أحد التنظيمات الإرهابية معلنة عن أنها هي من قام بتنفيذ هذه العملية الإجرامية لكن ما حدث في تفجير العريش لم تقم أي جهة إرهابية حتى الآن عن الكشف عن هويتها أو تبنيها لهذا الحادث الضخم.

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أثار الجدل مؤخرا أحد الأطفال الناجين من هذا الحادث الغاشم والذي وقع في مسجد الروضة بالعريش أنه أكد على أن ما سمعه من كلمات من قبل العناصر الإرهابية يدل على أن جنسيتهم ليست مصرية وبناءًا عليه فإنه يتوقع أن يكون منفذي الحادث يحملون جنسيات أخرى.

قامت وكالة سي إن الإخبارية الأمريكية، بنشر تقرير صحفي مؤخرًا كاشفة فيه عن الجهة المسؤولة عن تفجير مسجد الروضة، حيث أكدت على أن السبب وراء هذا الحادث هو تنظيم داعش الإرهابي، وعن السبب وراء هذا الاعتقاد قالت إن التنظيم هو الوحيد الذي يقوم بالتأخر في إصدار بيان بتبنيه الحادث الإرهابي، حيث اعتاد أن يقوم بالعمل الإرهابي الخاص به ثم يصدر تقريره بعدها بيوم أو اثنين.

كما أكد هذا التقرير الأمريكي الصادر عن وكالة سي إن الإخبارية الأمريكية، على أن فكرة استهداف المسلمين والمساجد في العمليات الإرهابية ايضًا هو دليل قاطع على أن تنظيم داعش لم يقصد في حربه غير المسلمين فقط ولا يفرق بين مسلم ومسيحي، بل مقصده الأساسي هو المخطط الذي يقصد به زعزعت مصر واستقرارها وزيادة الصراع بينه وبين القوات الأمنية في مصر.

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