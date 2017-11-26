أخبار مصر اليوم الاحد 26/11/2017: أهم وأبرز ما جاء فى الصحف المصرية

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تختلف الأحداث داخل جمهورية مصر العربية بإستمرار، حيث ترتفع فى الفترة الحالية حالة الطوارئ داخل البلاد على غرار حادث تفجير مسجد الروضة كما تختلف اخبار مصر بوجه عام من العديد من النواحي سواء السياسية منها أو الإقتصادية أو الإجتماعية مما يؤثر على المواطنين في كل مكان وعلى هذا نستعرض معكم من خلال مقالكم اليومي أخر أخبار مصر اليوم كما جاء في الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم الاحد 26/11/2017: وكالات أجنبية تكشف عن المتورط الحقيقي في تفجير مسجد الروضة بالعريش

مازالت الصحف الأجنبية مستمرة في تغطيتها الإعلامية حتى الآن حول تفجير مسجد الروضة والآثار المتعلقة به وتأثيراته السياسية والإقتصادية وغيرها على مصر والدول الأخرى، ومن ضمن هذه التصريحات خرجت بعض التساؤلات عن بعض النقاط المتعلقة بالحادث وقد كشف تقرير رسمي من قبل وكالة السى إن إن عن منفذ الحادث وهويته والأسلوب المتبع في عملياته الإجرامية السابقة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط علي هنا.

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أخبار مصر اليوم الاحد 26/11/2017: مصادر تعلن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية في مصر 20%

خرجت بعض التصريحات من قبل بعض المصادر المسؤولة مشيرة إلى أن أسعار الملابس الشتوية في مصر قد ارتفع بمقدار 20%، حيث كشفت المصادر الرسمية عن الأسباب الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع الكبير مقارنة بما ورد من أسعار في العام الماضي، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط علي هنا.

أخبار مصر اليوم الاحد 26/11/2017: “الشرقية للدخان” تعلن عن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

كشفت بعض المصادر الخارجة من شركة الشرقية للدخان عن وجود ارتفاع جديد فى أسعار بعض أنواع السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة التي قد تم الإعلان عنها مع ختام الأسبوع الماضي، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط علي هنا.

أخبار مصر اليوم الاحد 26/11/2017: تعرف على الطقس اليوم وتوقعات خبراء “هيئة الأرصاد الجوية”

ورد أن هيئة الأرصاد الجوية قد قامت بالكشف عن بعض التفاصيل الهامة و المحذرة للمواطنين في العديد من المحافظات عن أخبار الطقس اليوم، كما كشفت في بيانها الرسمي عن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط علي هنا.