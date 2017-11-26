التنظيمات الإرهابية تخطف 14 مواطناً وتهاجم مسجداً بسيناء منذ شهر

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توجد الكثير من العناصر الإرهابية وتنظيم داعش يعيشون داخل سيناء ويقومون بمهاجمة المواطنين الأبرياء، وتقوم القوات المسلحة والشرطة المصرية بمهاجمة هؤلاء الإرهابيين حتى يعيش جميع المواطنين في أمان تام داخل سيناء وهذا ما يبحث عنه المواطنين العزل في سيناء.

وتحدث النائب حجازي سعد عضو مجلس النواب في شمال سيناء أن التنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة وأستهداف مسجد داخل شمال سيناء، وهي من الأشياء التي تجعل المواطنين يعيشون في رعب تام بسبب وجود الكثير من الهجمات عليهم، ويقومون أيضاً بخطف العديد من المواطنين الآمنين الذين يقفون أمامهم ويصدون هجماتهم.

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يذكر أنه أيضاً تم التأكيد على أن استهداف المساجد شيئاً متوقعاً بعد قيامهم باستهداف الكنائس وقتل الأبرياء بها، وتم الكشف عن الإرهابيين الذين قاموا بمهاجمة مسجد في شمال سيناء منذ شهر تقريباً، ويعتبر ذلك من الأشياء التي أثارت غضب العديد من الأشخاص في شمال سيناء.

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وأيضاً تم خطف 14 شخصاً متعاونين مع القوات المسلحة المصرية يرشدون عن الأماكن الذين يختبئون فيها العناصر الإرهابية، وأيضاً هم يخبرون القوات المسلحة والشرطة المصرية عن الهجمات الذين يقومون بها العناصر الإرهابية، وذلك حتى يستطيعوا السيطرة والقبض عليها والفتك بهم قبل أن يقتلوا الأبرياء أو يدمروا العديد من الأماكن الحيوية أو يستهدفون عناصر من القوات المسلحة والشرطة.

الجدير بالذكر أيضاً أن سعد أكد على ذلك من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها في برنامج “صباح الورد” والذي يتم إذاعته عبر قناة تن الفضائية، وتحدث عن العديد من الأزمات الذي يعيش فيها جميع المواطنين في سيناء وعن المخاطر التي توجد حولهم في الكثير من الأماكن بسيناء.

كما قاموا الإرهابيين باستهداف العديد من منازل المواطنين العزل والأبرياء، والدليل على ذلك عدم قدرتهم على تحمل مواجهة القوات المسلحة والشرطة المصرية، وأيضاً ذلك يساهم في إيقاف العديد من الهجمات المنتشرة على العديد من الأفراد والكنائس والمساجد والأماكن الحيوية، وأيضاً الأماكن الذين يعيشون بها القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وتم التأكيد على أن الكثير من المواطنين بسيناء يتعاونوا مع الجيش والشرطة المصرية لصد وإيقاف الهجمات على الكثير من الأماكن الحيوية بسيناء، وأيضاً إيقاف قتل العزل والأبرياء وأقتحام منازلهم واستهدافهم بداخلها.