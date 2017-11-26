ولي العهد السعودي يعلق على حادث الروضة الإرهابي

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علق وزير الدفاع وولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” على حادث الروضة الإرهابي الذي تعرضت له قرية الروضة في منطقة شمال سيناء مرسلا كامل التعازي للشعب المصري لقاء ما ألم به جراء هذا الحادث البشع الأليم، و الذي تعرض له مسجد الروضة في منطقة شمال سيناء.

حيث قام ولي العهد أن أول خطر يشكله الإرهاب الذي تضطر البلاد إلى مواجهته اليوم هو خطره الذي يحيط بالدين الإسلامي في محاولة منه لتَشوية الدين والمعتقدات التي يقوم عليها و تتأصل داخل النفوس، وجاءت هذا التعليق خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها ولي العهد في الاجتماع الأول لوزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري.

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كما أضاف ولي العهد السعودي خلال الكلمة التي القاها، أن الإرهاب قد تمكن خلال الفترة الأخيرة من زيادة نشاطه في المنطقة العربية، ولهذا فإنه يجب علينا أن نقوم بتنسيق الجهود وتكثيفها في سبيل القضاء عليه، ومن المقرر أن يتم هذا من خلال تكاتف 40 دولة ماليا وسياسيا وعسكريا و استخباراتيا سعيا وراء القضاء على الإرهاب.

وكان مسجد الروضة في منطقة شمال سيناء قد تعرض يوم الجمعة الماضي إلى هجوم إرهابي، حيث قامت الجماعات الإرهابية بالهجوم على المسجد خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بالأسلحة النارية على المصلين، هذا بجانب العبوات الناسفة التي تم تفجيرها بالمسجد.

وقد نتج عن هذا الحادث الأليم الكثير من الشهداء الذين استمرت أعدادهم في الارتفاع خلال يوم الحادث واليوم الذي يليه حتى استقرت عند 305 شهيد، بجانب أعداد المصابين والتي وصلت إلى 102 مصاب، كان من بين الشهداء الأطفال والشيوخ.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم منح مدارس قرية الروضة إجازة غير معلوم عدد أيامها، وذلك بسبب استشهاد عدد من الطلاب والمدرسين خلال الحادث، بينما جاءت تصريحات أفرع البنوك في المنطقة بإعلانها بدء عملها اليوم بشكل طبيعي، مع تجهيز الإستعدادات الأمنية تحسبا لأي طارئ أو أي هجوم قد تشنُّة العناصر المسلحة مرة أخرى على البنوك، هذا وفقا للتصريحات التي صدرت عن عدد من المصادر.

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