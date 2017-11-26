“برلماني” يتقدم بمشروع قانون لتخصيص ممتلكات الإرهاب لأسر الشهداء والمصابين

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تابع موقع مصر 365 قيام وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري النائب “محمد عبدالله زين الدين” بالتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري يطالب بتخصيص جميع الأموال وكذلك الممتلكات الخاصة لتنظيم “جماعة الإخوان المسلمين” وجميع الجماعات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية لأسر مصابى وشهداء العمليات الإرهابية التي تقوم بتنفيذها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الدولة المصرية.

وأعرب النائب “محمد عبدالله زين الدين” أنه سيتقدم بمشروع القانون خلال الأيام القادمة إلى مجلس النواب لتتم مناقشته، وأصدر النائب اليوم الموافق يوم الأحد السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري يعلن فيه أن يجب أن تعاقب الجماعات الإرهابية المتطرفة التي لا تعرف أي لغة سوى لغة الدماء وقتل الأبرياء، وأكبر دليل على هذا حادث تفجير مسجد الروضة حيث قامت الجماعات الإرهابية بقتل المصلين السجد الركوع داخل مسجد الروضة القائم بئر العبد التابع إلى محافظة شمال سيناء.

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وأوضح النائب “محمد عبدالله زين الدين” قائلا “إن قيام الإرهابيين السفلة بهذا العمل الإرهابي الدنيء هو أكل دليل على أن نهاية الإرهابيين اقتربت وأن معركتهم لم تعد مع الشرطة والجيش فقط، ولكن أصبحت مع الشعب المصري بأكمله، والذي يؤكد دائما للعالم أجمع وقوفه بكل قوته وجسارته خلف القيادة الحكيمة لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وخلف قواته المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية، وجميع مؤسسات الدولة المصرية”.

وأضاف النائب “محمد عبدالله زين الدين” قائلا “إن مثل هذه الحوادث الإرهابية تزيد جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً قوة وصلابة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود”.

والجدير بالذكر أن حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي ترك أثر مؤسف ومؤلم لجمع المصريين الذين يرغبون في دعم أسر الشهداء والمصابين الذين فقدوا عوائلهم خلال حادث تفجير مسجد الروضة، كما قامت وزارة الهجرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من إطلاق مبادرة دعم وإغاثة قرية الروضة.

وتهدف المبادرة دعم وإغاثة قرية الروضة إلى مساعدة النساء الذين أصبحوا بعد أن فقدوا عوائلهم من تولي مسؤولية دعم أسرهم وكذلك العمل على دعم القرية من أجل تخفيف الألم عن المصابين والمكلومين جراء الحادث الإرهابي الغاشم.

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