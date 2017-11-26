صرف الإعانات والمواد الغذائية وتوفير فرص عمل آخر ما قررته الحكومة بشأن الحادث الإرهابي

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تتابع الحكومة المصرية بشكل مكثف تداعيات حادث مسجد الروضة الإرهابي وذلك بعد أن بلغ ضحاياه حوالي أكثر من 300 قتيل والعديد من المصابين فقد اجتمع القائم بأعمال مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي مع محافظ شمال سيناء ووزير التنمية المحلية ووزير الصحة ووزير التضامن الاجتماعي مع بعض من ممثلي الجمعيات الخيرية والتكافلية في مصر مثل الهلال الأحمر وجمعية الأورمان وجمعية مصر الخير، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الأمر ووضع الخطط التنموية اللازمة للنهوض بمنطقة بئر العبد وتوفير كافة الاحتياجات على اعتبار أن هذا محور مهم من محاور مكافحة الإرهاب في المنطقة، وأيضا متابعة الوضع الصحي للمصابين وصرف التعويضات المستحقة للأهالي وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في تلك القرية وأهمها المواد الغذائية الضرورية.

وفي خضم الاجتماع قام السيد وزير الصحة بعرض تقرير مفصل حول تعامل كافة أجهزة الوزارة مع ذلك الحادث الأليم فقد تم توجيه حوالي 199 سيارة إسعاف مجهزة لنقل كل الجثث والمصابين وذلك من مسجد الروضة حتى مستشفى العريش وأيضا مستشفى بئر العبد، ثم بعد ذلك إلى مستشفى الإسماعيلية العام ومنها إلى مستشفى معهد ناصر وأيضا مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، وعرض السيد وزير الصحة جهود طاقم العمل في كل مستشفى تم نقل المصابين إليها حيث تعد تلك المستشفيات من مستشفيات الإحالة التي يتم توجيه المصابين إليها في حالات الحوادث والتي تعمل الوزارة دائما على تجهيزها جيدا بالأجهزة والأطقم الطبية عالية المستوى كما أشاد بسرعة إنهاء الدفن.

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وانتهى الاجتماع إلى ضرورة صرف إعانات عاجلة لأسر الشهداء من قبل محافظة شمال سيناء تقدر بعشرة آلاف جنيه مصري وخمسة آلاف جنيه مصري لأسر المصابين كما سيتم الترتيب مع المسئولين بوزارة العدل لتسهيل استخراج إعلام الوراثة ليسهل صرف التعويضات المالية المقررة، وفيما يخص دور وزارة التضامن مع الجمعيات الخيرية التي كانت حاضرة الاجتماع فسوف يتم صرف إعانات غذائية لأهالي القرية لمدة تمتد لثلاثة أشهر وذلك بعد أن تحصر وزارة التضامن الاجتماعي احتياجات القرية الغذائية وكذلك توفير فرص العمل اللازمة لأبناء القرية وإقامة المشروعات الصغيرة هناك.

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