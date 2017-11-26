“التموين” تعلن إقامة 14 صومعة في 6 محافظات بتكلفة إجمالية تصل إلى 427 مليون جنيه

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تابع موقع مصر 365 ما قام به وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” من استعراض تقرير صادر عن “الشركة المصرية القابضة للصوامع” حول ما تم إنجازه في مشروع إنشاء أربعة عشر صومعة في ست محافظات من محافظات جمهورية مصر العربية بتمويل من “الصندوق السعودي للتنمية” بسعة تخزينية تصل إلى ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف طن بتكلفة تصل إلى أربعمائة وسبعة وعشرين مليون جنيه مصري.

وأوضح الدكتور” علي المصيلحي” أن إنشاء 14 صومعة في 6 محافظات مصرية يأتي في إطار تكليفات رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” ليتم الانتهاء “المشروع القومي للصوامع” ومن أجل زيادة السعات التخزينية في الدولة المصرية، والعمل على تقليل فاقد الأقماع.

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وصرح رئيس مجلس إدارة “الشركة المصرية القابضة للصوامع” اللواء “شريف باسيلي” أن الصوامع سيتم العمل على إنجازها سريعاً حيث بلغت نسبة التنفيذ في عدد من المواقع بحوالي ثلاثين في المئة في محافظة الشرقية بسعة تخزينية تصل إلى ستين ألف طن بإجمالي تكلفة تصل إلى 81,4 مليون جنيه في صان الحجر.

وأعلن اللواء “شريف باسيلي” أن إنشاء الصوامع في محافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تصل إلى سبعة وتسعين مليون جنيه مصري في منطقة سيدي غازي بسعة تخزينية تصل إلى تسعين ألف طن، أما في محافظة الإسماعيلية يتم إقامة صومعة تستوعب ثلاثين ألف طن بتكلفة إجمالية تصل إلى سبعة وأربعين مليون جنيه مصري.

كما أضاف اللواء “شريف باسيلي” أن هناك صومعة يتم إقامتها أيضا في محافظة القليوبية في “منطقة عرب العليقات” بتكلفة إجمالية تصل إلى مائة وتسعة مليون جنيه مصري بسعة تخزينية تصل إلى تسعين ألف طن، وهناك صومعة أيضا يتم إقامتها في الخارجة التابعة إلى الوادي الجديد التي من المقرر إن تصل سعتها التخزينية إلى خمسة وأربعين ألف طن بتكليفه إجمالية تصل إلى سبعة وأربعين مليون جنيه مصري.

وأشار اللواء “شريف باسيلي” أن هناك صومعة أخرى تم إقامتها في محافظة الجيزة وبالتحديد في مطقة بني سلامة بسعة تخزينية تصل إلى ستين ألف طن، وبتكلفة إجمالية تصل إلى اثنين وخمسين مليون جنيه مصري.

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