“مدبولي” يجتمع بعدد من الوزراء والمسئولين لبحث تداعيات حادث تفجير مسجد الروضة

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تابع موقع مصر 365 اجتماع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي” بوزير الصحة والسكان الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” ووزير التضامن الاجتماعي غادة والي ووزير التنمية المحلية “هشام الشريف” ومحافظ شمال سيناء بمشاركة عدد من ممثلي الهلال الأحمر، ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان الخيرية، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المصرية إلى متابعة تداعيات حادث تفجير مسجد الروضة الذي وقع يوم الجمعة الماضية.

وصرح الدكتور “مصطفى مدبولي” بالإشارة على جميع التوجيهات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” خلال اجتماعه الذي عقد بالأمس الموافق يوم السبت السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، للعمل على الإسراع بجميع الإجراءات التي تم تكليف “الحكومة المصرية” لإعادة قيام “هيئة التخطيط العمراني” بوضع مخطط تنموي شامل وكامل لمركز “بئر العبد” للعمل على تلبية احتياجات التنمية المختلفة بهذه المنطقة التابعة إلى شمال سيناء.

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كما تضمن إجراءات التي تم تكليف الحكومة بها بعد حادث تفجير مسجد الروضة التعامل الفوري مع تداعيات الحادث ومن أهمها متابعة حالة المصابين، وسرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات المالية التي تقرر صرفها إلى أسر الشهداء والمصابين في حادث تفجير مسجد الروضة، بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في قرية الروضة والمناطق التابعة لها فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية.

وصرح وزير الصحة والسكان الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” أن الوزارة قد أعدت تقرير بجميع الإجراءات التي قامت بها “وزارة الصحة والسكان” في مجال نقل المصابين والتعامل مع حادث تفجير مسجد الروضة، وتحريك عدد كبير من “سيارات الإسعاف” التي بلغ عددها مائة وتسعة وتسعين سيارة إسعاف التي قامت بنقل جثامين الشهداء والمصابين من قرية الروضة إلى مستشفى العريش ومستشفى بئر العبد، ثم بعد ذلك تم نقل بعض من المصابين إلى “مستشفى الإسماعيلية العام” ومستشفى دار الشفاء، ومستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

كما قامت “جمعية الهلال الأحمر المصري” بالتعاون مع “إدارة الطب النفسي التابعة لوزارة الصحة والسكان” بإيفاد فرق للتأهيل النفسي لأهالي قرية الروضة وخصوصاً الأطفال والسيدات في إطار العمل على رفع الخدمات المتقدمة إلى قرية الروضة من خلال مبادرة “سكن كريم” التي تتولاه “وزارة التضامن الاجتماعي” بالتعاون مع “الجمعيات الأهلية”.

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